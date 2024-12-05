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Bursaspor Vanspor maçı kaç kaç bitti? Sonucu penaltılar belirledi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Aralık 2024 00:20 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 00:25
Bursaspor Vanspor maçı kaç kaç bitti? Sonucu penaltılar belirledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Vanspor, 2-2 eşitlikle sona eren maçta Bursaspor'u penaltı atışlarında mağlup ederek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası​ 4. tur maçında Bursaspor​ ile Van Spor FK karşı karşıya geldi.

3. Lig'de çıktığı 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik alan Bursaspor'un, Vanspor'a mağlup olmasıyla birlikte 16 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Bursaspor Vanspor maçı kaç kaç bitti? Sonucu penaltılar belirledi - 1. Resim

BURSASPOR VANSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bursa​'da oynanan maçın normal süresi 2-2'lik skorla tamamlandı.

Vanspor, penaltı​ atışlarında Bursaspor'a 7-6 üstünlük kurarak bir üst tura çıktı.

Bursaspor Vanspor maçı kaç kaç bitti? Sonucu penaltılar belirledi - 2. Resim

BURSASPOR VANSPOR MAÇ ÖZETİ

Vanspor FK'nın gollerini 68. dakikada Harun Kavaklıdere ve 74. dakikada Batuhan Kör kaydetti.

Bursaspor'un t gollerini ise 65. dakikada Barış Dalkıran ve 89. dakikada da Ahmet İlhan Özek attı.

Sıkça Sorulan Sorular
6 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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