Busenaz Sürmeneli, çeyrek finali geçmesi halinde 6 Ağustos'ta yarı finale çıkacak

02 Ağustos 2024 18:21 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 18:27

Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz olan Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan milli boksörümüz 3 Ağustos Cumartesi günü maça çıkacak.

Karşılaşma TRT Spor ve TRT Yıldız ekranlarından izlenebilecek.

OLİMPİYATLARDA BUSENAZ SÜRMENELİ RAKİBİ KİM OLACAK?

Sürmeneli, çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşı karşıya gelecek.

YARI FİNALDE RAKİBİ KİM?

Janjaem Suwannapheng isimli rakibini yenmesi halinde Sürmeneli yarı finale çıkacak. Muhtemel rakibi ise Cezayirli boksör Imane Khelif olacak.

Khelif için son günlerde çıkan cinsiyet tartışmalarının ardından Türkiye Boks Federasyonu'nun IOC'ye yaptığı başvuru reddedildi.

Başvuruda "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" gerekçesi ile sporcunun diskalifiye edilmesine değinildi. IOC ise şu açıklamayı yaptı:

"Paris 2024 Olimpiyatları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir.

İki sporcu, 2023'teki IBA Dünya Şampiyonasının sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır.

Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır."