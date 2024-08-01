Busenaz Sürmeneli, Olimpiyatlarda 66 kiloda mücadele ediyor

01 Ağustos 2024 17:48 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:24

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli son 16 turunda rakibini yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Sürmeneli'nin kilosu, yaşı ve başarıları ise gündemde yer aldı.

BUSENAZ SÜRMENELİ KAÇ KİLODA YARIŞIYOR?

Sürmeneli, Olimpiyatlarda kadınlar 66 kiloda yarışıyorken son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yendi.

Çeyrek final maçı ise 3 Ağustos günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile arasında oynanacak.

MİLLİ SPORCU BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

25 Haziran 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Fenerbahçe Spor Kulubü oyuncusu olan isim 2020 Yaz Olimpiyatları; 2019 ve 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda ; 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019 Dünya Şampiyonası'nın finalinde Yang Liu'yu mağlup ederek altın madalya aldı. 2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü kazanmasının ardından 2024 yılında Trabzonspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye dahil oldu.

BAŞARILARI

2019'da Dünya Şampiyonası,Avrupa Şampiyonası, 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası, Uluslararası Ahmet Cömert Turnuvası, 57. Belgrad Winner Cup, Balkan Turnuvası, Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda başarılı oldu.

2021 senesinde 2020 Yaz Olimpiyatları, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları, 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Turnuvası, 10. Nations Cup Uluslararası Turnuvası'nda başarı elde etti.

2022 başarıları arasında Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Turnuvası yer aldı.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN OLASI RAKİBİ İMANE KHELİF'İN TRANS OLDUĞU İDDİALARI VAR

Olimpiyatlarda trans birey olduğu iddia edilen Cezayirli boksör İmane Khelif, İtalyan Angela Carini ile karşılaşırken Carini aldığı darbe sonucunda 46. saniyede maçtan çekildi.

Cezayirli boksör İmane Khelif'in geçtiğimiz yıl cinsiyet uygunluk testinden geçememesi nedeniyle 2023 Dünya Şampiyonası'ndaki altın madalya maçından önce men edilmişti edilmişti.

Yarı finale kalması halinde Sürmeneli'nin rakibi olması beklenen Khelif, geçen sene Uluslararası Boks Birliği tarafından düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda erkeklik hormonu seviyesinin yüksek olmasından dolayı diskalifiye edilmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise yarışmacının ringe çıkmasında engel görmedi.

Bu yıl yarışmasına izin verilen isim yarı finalde Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olabilir.

IMANE KHELİF KİMDİR, CİNSİYETİ NEDİR?

Cezayirli boksör olan isim, 2020 Yaz Olimpiyatlarında ve 2024 Olimpiyatları'nda ülkesini temsil ediyor. 2022 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na rakibini yenerek finale çıkan ilk Cezayirli kadın boksör olurken finalde yenildi.

2023 yılında 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndaki altın madalya karşılaşmasından önce kriterleri karşılayamamasından dolayı diskalifiye oldu. Cezayir Olimpiyat Komitesi, Khelif'in tıbbi nedenlerden diskalifiye olduğunu söylerken yüksek testosteron seviyesinden dolayı diskalifiye olduğu ortaya çıktı.

2024'te IBA, Khelif ve diğerlerinin "testosteron muayenesinden geçmediğini ancak ayrıntıların gizli kaldığı ayrı ve tanınmış bir teste tabi tutulduğunu" söyledi.