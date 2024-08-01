Busenaz Sürmeneli olimpiyatlarda çeyrek final karşılaşmasına 3 Ağustos Cumartesi günü çıkacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 17:14 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:16
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ederken Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta araştırılırken rakibi rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng oldu. İşte Busenaz Sürmeneli'nin maç programı ve takvimi...
Türkiye'yi başarı ile temsil eden Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselirken rakibi kim, final maçı ne zaman gündeme geldi.
BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Sürmeneli, Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselirken çeyrek final karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü TSİ saat 12.48’de oynanacak.
Karşılaşma TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından izlenebilecek.
BUSENAZ SÜRMENELİ RAKİBİ KİM OLDU?
Çeyrek finale yükselen Sürmeneli'nin rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng oldu.
Kaynak: TGRT Haber