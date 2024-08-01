Busenaz Sürmeneli olimpiyatlarda çeyrek final karşılaşmasına 3 Ağustos Cumartesi günü çıkacak

01 Ağustos 2024 17:14 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:16

Türkiye'yi başarı ile temsil eden Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselirken rakibi kim, final maçı ne zaman gündeme geldi.

BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Sürmeneli, Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselirken çeyrek final karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü TSİ saat 12.48’de oynanacak.

Karşılaşma TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından izlenebilecek.

BUSENAZ SÜRMENELİ RAKİBİ KİM OLDU?

Çeyrek finale yükselen Sürmeneli'nin rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng oldu.