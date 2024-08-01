Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek final maçına 3 Ağustos günü çıkacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:24
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda adından söz ettiren milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Heyecanla takip edilen karşılaşmalarla ilgili Buse Naz Çakıroğlu çeyrek final maçı ne zaman, rakibi kim araştırılıyor.
Bu yıl Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ederken milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek finale yükselmesinin ardından tebrik mesajları paylaşıldı.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Olimpiyat Oyunları'nda 50 kiloda yarışan boksör, Meksikalı rakibi Fatima Herrera ile son 16 turunda karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-0 mağlup etmesinin ardından çeyrek finale adını yazdırırken mücadele 3 Ağustos Cumartesi günü 21.04'te oynanacak.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NUN RAKİBİ KİM OLDU 2024?
Çakıroğlu'nun rakibi Fatima Herrera ile son 16 turunda 5-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından çeyrek finale yükseldi. Çakıroğlu'nun rakibi Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano karşılaşmasının sonucunda belli olacak.
Kaynak: TGRT Haber