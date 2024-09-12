BUSMEK kurs kayıtları başladı, dersler 7 Ekim'de yapılacak

12 Eylül 2024 10:56 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:12

Bursa'da birçok alanda vatandaşlara ücretsiz kurs veren BUSMEK yeni kayıt dönemi başladı. Kurslarda müzik, yemek, sanat, örgü gibi alanlar olurken dersler 7 Ekim'de başlıyor. Başvuru yapmak isteyenler ne zaman, nereden yapılır merak ediyordu. Kurslar ücretsiz olarak verilecek.

Bursa'da binlerce kişiye ücretsiz olarak kurs veren BUSMEK ile vatandaşlar meslek eğitimleri alabiliyor. Bu yıl eğitim döneminde kayıtlar ne zaman başlıyor belli oldu.

Katılım sağlamak isteyenler ücretsiz olarak eğitim alabilecek.

BUSMEK KURS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 5 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve mesleki eğitim verdiği kurslarda kayıt dönemi başladı. Adaylar online olarak başvuru yapabilecek ve çeşitli eğitimleri alabilecek.

BUSMEK BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Online olarak başvuru yapmak isteyenler busmek.bursa.bel tr sitesi üzerinden Online Başvuru" alanında ön kayıt yapabilecek. İsteyenler kurs merkezlerinde de kayıt işlemlerini tamamlayabilir. Sürecin tamamlanmasının ardından dersler 7 Ekim'de başlıyor.

Kayıt için T.C. kimlik numarası gerekli olurken seçenekler doğru şekilde doldurulmalıdır.

Hatalı bilgi girişimi halinde kayıtlar geçersiz sayılıyor.

KESİN KAYIT NASIL YAPILACAK?

Ön kayıt işlemlerinin ardından sırası gelen kursiyerlere mesaj gönderilir ve merkeze ön görüşme için çağrılır. Kısa mesaj gelmesinin ardından kimlik fotokopisi ile kayıt merkezine gitmeniz gerekiyor.

Adaylar bir dönem içerisinde en fazla 3 kursa gidebiliyor.

BUSMEK KURS EĞİTİM SAATLERİ 2024

Yapılacak olan derslerin aralığı şöyle açıklandı:

Hafta İçi Sabah 09:00 – 12:00

Hafta İçi Öğlen 13:00 – 16:00

Hafta İçi Akşam 18:00 – 21:00

Hafta İçi Tam Gün 09:00 – 16:00

Hafta Sonu Sabah 09:00 – 12:00

Hafta Sonu Öğlen 13:00 – 16:00

Hafta Sonu Tam Gün 09:00 – 16:00