Buz Devri 6 ne zaman sorusuna ilk resmi işaret geldi

10 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 10:10

2002 yılında yayına girdiği tarihten itibaren animasyon dünyasına yeni bir bakış açısı getiren Buz Devri serisinin yeni filmi için ilk resmi işaret geldi. Buz Devri 6 yayın tarihi merak konusu oldu.

Yayınlandığı günden bu zamana severek izlenen Buz Devri serisinin 6. filmi için start verildi. Bu zamana kadar 5 film ve bir yan filmden oluşan seride Buz Devri 6 ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor.

BUZ DEVRİ 6 NE ZAMAN?

Buz Devri serisinde efsaneleşen karakter Sid’i seslendiren, seslendirme sanatçısı John Leguizamo katıldığı bir Wait, Wait…Don’t Tell Me! adlı programda Buz Devri 6 filminin yapım aşamasında olduğunun müjdesini verdi.

John Leguizamo, Buz Devri 6 filminin hikayesi ve diğer detaylarına dair bilgi vermezken yeni bir maceranın izleyicileri beklediğini duyurdu.

Buz Devri 6'nın kesin vizyon tarihi ise daha sonra açıklanacak.

BUZ DEVRİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Seriyi başlatan Buz Devri filmi 2002 yılında Blue Sky Studios'un ilk animasyon yapımı olarak çıkış yaptı.

Buz Devri: Büyük Çarpışma isimli beşinci ana yapım ise 2016 yılında vizyona girmişti.

Böylece altıncı film, bir öncekinden 10 yıl sonra vizyona gelmiş olacak.