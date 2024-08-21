Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Tam Bir Centilmen, 26 Eylül’de çıkacak

21 Ağustos 2024 14:58 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:17

İçerde oyuncuları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar sonra yan yana geldi!

İçerde oyuncuları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar sonra yan yana geldi!

Netflix platformunun yeni dizisi olan Centilmen'in yayınlanacağı tarih bugün duyurulurken tanıtım filmi de gündem oldu.

Çağatay Ulusoy ile Şenay Gürler'in yer aldığı dizinin yayın tarihi açıklanırken oyuncu kadrosu da konuşuldu.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN CENTİLMEN DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'te izleyici ile buluşacak olan Centilmen dizisinde Çağatay Ulusoy başrolde yer alırken proje 26 Eylül itibarıyla izlenebilecek.

Tam Bir Centilmen dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam yaparken yönetmenliğini Onur Bilgetay yapıyor.

Senaryoyu ise Deniz Madanoğlu yazıyor.

CENTİLMEN NEREDE YAYINLANACAK?

Tanıtım filmi ile dikkat çeken dizi, Netflix platformundan ücretli üyelik satın alınarak izlenebilecek. Dizinin tüm bölümleri dijital platforma yayın tarihinde eklenecek.

TAM BİR CENTİLMEN OYUNCU KADROSU

Saygın’ın mutluluk arayışını ele alan dizide Ebru Şahin, Haki Biçici, Nazlı Bulum ve Şenay Gürler gibi isimler yer alıyor.