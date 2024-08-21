Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Tam Bir Centilmen, 26 Eylül’de çıkacak
Televizyon ekranlarının başarılı isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı yeni dizinin ilk tanıtım filminin gelmesiyle beraber dikkatleri çekti. Sosyal medyada çok konuşulan Centilmen dizisi ne zaman çıkacak, nerede yayınlanıyor merak edilmişti. Diziye dair detaylar ise bugün belli oldu.
Netflix platformunun yeni dizisi olan Centilmen'in yayınlanacağı tarih bugün duyurulurken tanıtım filmi de gündem oldu.
Çağatay Ulusoy ile Şenay Gürler'in yer aldığı dizinin yayın tarihi açıklanırken oyuncu kadrosu da konuşuldu.
ÇAĞATAY ULUSOY'UN CENTİLMEN DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Netflix'te izleyici ile buluşacak olan Centilmen dizisinde Çağatay Ulusoy başrolde yer alırken proje 26 Eylül itibarıyla izlenebilecek.
Tam Bir Centilmen dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam yaparken yönetmenliğini Onur Bilgetay yapıyor.
Senaryoyu ise Deniz Madanoğlu yazıyor.
CENTİLMEN NEREDE YAYINLANACAK?
Tanıtım filmi ile dikkat çeken dizi, Netflix platformundan ücretli üyelik satın alınarak izlenebilecek. Dizinin tüm bölümleri dijital platforma yayın tarihinde eklenecek.
TAM BİR CENTİLMEN OYUNCU KADROSU
Saygın’ın mutluluk arayışını ele alan dizide Ebru Şahin, Haki Biçici, Nazlı Bulum ve Şenay Gürler gibi isimler yer alıyor.