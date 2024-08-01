İçerde oyuncuları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy yıllar sonra yan yana geldi!

01 Ağustos 2024 14:39 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:39

Çağatay Ulusoy'un Sarp, Aras Bulut İynemli'nin ise Mert karakteriyle yer aldığı İçerde dizisi, yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Yıllardır yan yana görünmeyen oyuncular, yakın arkadaşlarının cenazesinde yan yana kameraya yansıdı.

ÇAĞATAY ULUSOY İLE ARAS BULUT İYNEMLİ YAN YANA

İçerde dizisinin oyuncuları Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy, dizinin final olmasının ardından ilk kez yan yana görüntülendi. Yeni dizi hazırlığında olan Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy, Ay Yapım’ın idari yapımcısı Cem Özkan’ın babası Barış Özkan’ın cenazesinde bir araya geldi. İki oyuncu selamlaştıktan sonra Cem Özkan'ın yanına gitti.