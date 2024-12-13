Çağdaş Cam halka arz ne zaman borsada işlem görecek? 12 Aralık'ta talep topladı
Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber geldi. 2024 listesine 2 yeni hisse eklendi. Çağdaş Cam hissesi 11-12 Aralık tarihlerinde talep toplamıştı. 20,00 TL'den CGCAM kodu ile satışa çıkmıştı.
Sermaye Piyasa Kurulu geçtiğimi hafta 2 yeni hissenin başvurusunu onaylamıştı. Satın almak isteyen yatırımcılar borsada işlem göreceği tarihi bekliyor.
11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayan hissenin katılım endeksine uygunluk durumu da netleşti.
ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
12 Aralık tarihinde talep toplama işlemlerini tamamlayan CGCAM, kısa süre içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görecek. Hisseler genel olarak talep toplama işlemlerinden 3-4 gün sonra borsada işlem görmeye başlıyor.
Birkaç gün içerisinde işlem görme tarihinin duyurulması bekleniyor.
ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?
Çağdaş Cam halka arzı 11-12 Aralık aralığında talep topladı. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak olan hissenin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
Kısa süre içerisinde sonuçların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması bekleniyor.