Çağdaş Cam halka arzının hangi bankalarda olduğu duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 15:24

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Çağdaş Cam halka arzı 11 Aralık itibarıyla talep toplamaya başladı. 12 Aralık'a kadar sürecek olan işlemler sonrasında borsada işlem görmeye başlayacak. Satın almak isteyenler için bulunduğu bankalar duyuruldu.

Uzun zamandır halka arz​ listesinde yeni hisse bulunmuyordu. 12 Aralık tarihine kadar talep toplayacak olan CGCAM, eşit dağıtım yapacağını duyurdu. Yıldız Pazar​'da işlem görecek olan Çağdaş Cam halka arzının hangi bankalarda olduğu da netleşti. Hisse, 42,000,000 lot dağıtımı yapacak. ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? Eşit dağıtım ile 42,000,000 lot dağıtımı yapacak olan Çağdaş Cam hissesi Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek. Hisseyi almak isteyenler Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. kullanabilecek. ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? Talep toplama işlemleri sonrası açıklanacak olan halka arz sonuçlarının ardından hissenin kaç lot verdiği netleşecek. Sonuçlar Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyuruluyor. 300 Bin katılım - 140 Lot (2800 TL) 700 Bin katılım - 60 Lot (1200 TL) 1.1 Milyon katılım - 38 Lot (760 TL) 1.5 Milyon katılım - 28 Lot (560 TL) 1.9 Milyon katılım - 22 Lot (440 TL) 2.3 Milyon katılım - 18 Lot (360 TL) 2.7 Milyon katılım - 16 Lot (320 TL) 3.1 Milyon katılım - 14 Lot (280 TL) ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? CGCAM, 11-12 Aralık tarihlerinde 10.30 ile 13.00 aralığında talep toplayacak. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek. Hisse 20,00 TL'den satışa çıkacak ve eşit dağıtım yapacak. ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? CGCAM, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Tamamı eşit dağıtım olurken T1-T2 kullanımına da uygun olacak. Fonun kullanım yerleri ise şöyle: %30-35 Bina ve inşaat yatırımı %12-16 Makina ve ekipman yatırımı %10-15 Çatı üzeri ve arazi GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı %1-3 Verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşümü %36-42 İşletme sermayesi İlgili Haberler Sümer Varlık halka arz katılım endeksine uygunluk durumu yatırımcının gündeminde Sümer Varlık halka arz tarihi belli oldu! 22,00 TL’den satışa sunuluyor