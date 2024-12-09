Çağdaş Cam kaç lot verir? SPK başvurusunu onayladı
Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylana Çağdaş Cam'ın vereceği lot miktarı yatırımcının gündeminde yer aldı. 2024 halka arz takvimine 2 yeni hisse eklendi.
11 - 12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak olan Çağdaş Cam hissesinin hangi bankalardan satın alınacağı ve katılım endeksine uygunluğu yatırımcı tarafından araştırılıyor.
SPK, 2 hissenin başvurusunu onayladı ve listeye eklendi.
ÇAĞDAŞ CAM KAÇ LOT VERİR?
Hissenin tam olarak kaç lot dağıtacağı henüz belli olmazken olası miktar şöyle açıklandı:
300 Bin katılım ~ 140 Lot (2800 TL)
700 Bin katılım ~ 60 Lot (1200 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (760 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (560 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (440 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (360 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (320 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (280 TL)
Tam lot miktarı halka arz sonuçlarının ardından netleşecek.
ÇAĞDAŞ CAM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
11 - 12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak olan hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. CGCAM, T1-T2 bakiyeye de uygun olarak satışa çıkacak. Fonun kullanım yerleri ise şöyle açıklandı:
%30-35 Bina ve inşaat yatırımı
%12-16 Makina ve ekipman yatırımı
%10-15 Çatı üzeri ve arazi GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı
%1-3 Verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşümü
%36-42 İşletme sermayesi
CGCAM HANGİ BANKALARDA VAR?
Eşit dağıtım yapacak olan hisse 11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. Satın almak isteyen yatırımcılar Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek. CGCAM, halka arz açıklığı %25 olurken büyüklüğü 840 milyon TL olarak belirlendi.