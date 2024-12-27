Cagliari-Inter maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor

27 Aralık 2024 11:55 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:09

İtalya Serie A'da 18. hafta karşılaşmaları kapsamında yarın Inter, Cagliari karşısında deplasman maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kalırken hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun maçta ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İtalya Serie A​ mücadeleleri kapsamında Cagliari-Inter ile karşı karşıya gelecek.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ise karşılaşmada ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

CAGLİARİ-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A 18. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Cagliari-Inter karşılaşması yarın (28 Aralık 2024 Cumartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

CAGLİARİ-INTER MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Cagliari bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 14 puan elde etti.

18. sırada yer alan Cagliari karşılaşmayı kazanarak küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

Inter ise 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

37 puan toplayan Inter, İtalya Serie A'da üçüncü sırada yer alıyor.

3 puanın her iki takım için de kritik olduğu karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Cagliari: Sherri; Zappa, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Viola; Piccoli

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram