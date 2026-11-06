Türk komedi sinemasının uzun soluklu yapımlarından Çakallarla Dans, yeni macerasında rotasını Almanya'ya çevirdi. Serinin sekizinci filmi Şututgart Çıkarması'nda yıllardır birlikte hareket eden ekip, kendilerini beklenmedik bir kaçırılma olayının ardından insan kaçakçılığı ağının içerisinde buluyor. Geçmişte yaşadıkları kırgınlıklarla da uğraşmak zorunda kalan karakterler, bilmedikleri bir ülkede karşılarına çıkan tehlikelerden kurtulmaya çalışıyor. Murat Şeker'in yönettiği filmin vizyona girmesiyle birlikte yapımın hikayesi, teknik bilgileri, gösterim süresi ve yayın seçenekleri merak edilmeye başlandı. Çakallarla Dans 8 hangi platformda, nereden izlenir? Detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Çakallarla Dans 8 nereden izlenir? (2026) Kaç saat ve yaş sınırı belli oldu Türk komedi sinemasının sevilen serisi Çakallarla Dans'ın sekizinci filmi "Şututgart Çıkarması", Almanya'da geçen yeni bir macera ile izleyiciyle buluştu. Çakallarla Dans 8 izle, sinema çekimi belli oldu. Film, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de vizyona girdi. Çakallarla Dans 8 full izle hd açıklandı. Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği filmin senaryosu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'ye ait. Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nur Sürer ve Tim Seyfi yer alıyor. Film, insan kaçakçılığı ağına düşen karakterlerin Almanya'daki maceralarını konu alıyor. Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın gösterim süresi 105 dakika (1 saat 45 dakika). Filmin yaş sınırı 13 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş.

ÇAKALLARLA DANS 8 VİZYONA GİRDİ

Çakallarla Dans serisinin sekizinci halkası Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Murat Şeker üstlenirken senaryo çalışması Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından gerçekleştirildi. Dağıtımını CJ ENM'nin yürüttüğü yapım, serinin tanınan karakterlerini yeni bir macerada buluşturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nur Sürer ve Tim Seyfi bulunuyor. Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet, Fatma ve Hüseyin Abi karakterleriyle tanınan ekip, sekizinci filmde de hikâyenin merkezinde yer alıyor. Bu kez olayların Almanya'ya taşınmasıyla birlikte karakterler, alışık oldukları ortamın dışında gelişen bir suç organizasyonuyla karşı karşıya kalıyor.

Çakallarla Dans serisinin önceki filmlerine ait toplam izleyici sayıları şu şekilde:

Film Toplam izleyici Çakallarla Dans (2010) 245.423 Çakallarla Dans 2 (2012) 929.739 Çakallarla Dans 3 (2014) 1.666.330 Çakallarla Dans 4 (2016) 1.351.247 Çakallarla Dans 5 (2018) 1.415.733 Çakallarla Dans 6 (2022) 871.764 Çakallarla Dans 7 (2024) 647.556

Kaynak: Box Office Türkiye

ÇAKALLARLA DANS 8 İZLE

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nı izlemek isteyen sinemaseverler, filmin gösterim programlarını ve bilet satışlarını takip edebiliyor. 6 Kasım 2026 tarihinde vizyona giren yapım, Türkiye genelindeki farklı şehirlerdeki sinema salonlarında gösteriliyor. İzleyiciler bulundukları il veya ilçedeki sinema salonlarının internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden film seanslarını inceleyebiliyor. Seans saatleri, salon bilgileri ve bilet fiyatları da ilgili sinema işletmelerinin satış kanallarından kontrol edebilecek.

Çakallarla Dans 8'i internetten izlemek isteyenler için sinema seanslarının yanı sıra dijital yayın seçenekleri de merak konusu. Yapımın Full HD kalitesinde izlenebilmesi için resmi gösterim ve yayın kanallarının takip edilmesi gerekiyor. Sinema salonlarında gösterimi devam eden film için internet üzerinden yayın bulunmamaktadır.

Bilet almak isteyen izleyiciler, sinema zincirlerinin resmi internet sitelerine ve mobil uygulamalarına başvurabilecek. Ayrıca salon gişelerinden de bilet satışı gerçekleştiriliyor. İzleyiciler, yaşadıkları il veya ilçeyi seçerek kendilerine uygun sinema salonlarını inceleyebilmekte, seans saatlerini ve bilet ücretlerini ilgili işletmelerin satış ekranlarından öğrenebilmektedirler.

ÇAKALLARLA DANS 8 KAÇ SAAT, KAÇ DK?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 105 dakikalık gösterim süresine sahip. Saat hesabıyla 1 saat 45 dakika süren filmde ekibin Almanya'da yaşadığı olaylar anlatılıyor. Hikayenin merkezinde yer alan insan kaçakçılığı organizasyonu, karakterlerin karşılaştığı sorunların temelini oluşturuyor.

Şerafettin Top Müller'in planlarıyla başlayan macerada Kayınço Gökhan ve arkadaşları, kendilerini içerisinde buldukları organizasyondan kurtulmaya çalışıyor. Ekibin geçmişte yaşadığı kırgınlıklar da hikayenin bir parçası olarak işleniyor. Böylece sekizinci filmde hem ekip üyeleri arasındaki ilişkiler hem de Almanya'da karşılaştıkları olaylar anlatılıyor.

ÇAKALLARLA DANS 8 KAÇ YAŞ ÜSTÜ, YAŞ SINIRI VAR MI?

Çakallarla Dans 8 için açıklanan yaş sınırı 13 yaş ve üzeri. Yapımın konusu, komedi unsurlarının yanı sıra uluslararası bir suç organizasyonunu ve insan kaçakçılığını da içerdiği için filmde yaş sınırı bulunmaktadır.

Hikayede Şerafettin Top Müller'in annesi Yenge, insan kaçakçılığı çetesinin lideri olarak yer alıyor. Çakallar ekibi ise bu organizasyonun içerisine istemeden dahil oluyor. Karakterlerin hem birbirleriyle yaşadığı sorunları çözmeye hem de içinde bulundukları tehlikeli ortamdan kurtulmaya çalışması filmin temel olay örgüsünü oluşturuyor.

ÇAKALLARLA DANS 8 HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

Çakallarla Dans 8'in Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, BluTV, Gain, Exxen, TOD veya TV+ gibi dijital platformlardan hangisinde yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Bu platformlarda filmin erişime açıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor. Dolayısıyla yapımın dijital yayın haklarının hangi şirkete verileceği ve internetten gösterimin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Serinin önceki filmleri, sinema gösterimlerinin ardından farklı dijital yayın servislerinde izleyiciyle buluşmuştu. Prime Video ve TV+ gibi platformlarda yer alan önceki yapımlar, sekizinci filmin dijital yayın sürecine ilişkin merakı da artırdı. Ancak geçmiş filmlerin yayınlandığı platformlar, yeni filmin de aynı servislerde yayınlanacağı anlamına gelmiyor. Çakallarla Dans 8 için henüz resmi bir dijital yayın takvimi paylaşılmış değil.

ÇAKALLARLA DANS 8 NE ZAMANA KADAR SİNEMALARDA?

Çakallarla Dans 8'in sinema salonlarındaki gösterimlerinin hangi tarihte sona ereceği henüz belli değil. Filmlerin vizyonda kalma süresi, izleyici ilgisine ve sinema salonlarının programlarına göre değişebiliyor. Sinema filmlerinin ortalama 6-8 hafta gösterimde kaldığı belirtilse de bu süre Çakallarla Dans 8 için kesinleşmiş bir takvim niteliği taşımıyor.