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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 21:24

Çakallarla Dans 8 nereden izlenir? (2026) Kaç saat ve yaş sınırı belli oldu

Çakallarla Dans 8 izle hangi platformda ve nereden izlenir merak ediliyordu. Serinin yeni filmi sinemada vizyona girdi. Çakallarla Dans serisi, sekizinci filmi Çakallarla Dans 8 Şututgart Çıkarması ile yeniden gündemde. Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin birlikte yazdığı yapım, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de vizyonda. Çakallarla Dans 8 kaç saat kaç dk, kaç yaş üstü olduğu da açıklandı. Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet, Fatma ve Hüseyin Abi'nin Almanya'da yaşadığı olayları konu alan filmde ekip, kendisini uluslararası bir insan kaçakçılığı organizasyonunun içerisinde buluyor. Serinin önceki filmlerinin gişe rakamları, yeni yapımın konusu ve dijital yayın takvimi ise sinemaseverlerin araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Çakallarla Dans 8 bedava ücretsiz full HD izle var mı? Çakallarla Dans 8 sinema filmi izleme bilgileri belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Çakallarla Dans 8 nereden izlenir? (2026) Kaç saat ve yaş sınırı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 21:24

Türk komedi sinemasının uzun soluklu yapımlarından , yeni macerasında rotasını 'ya çevirdi. Serinin sekizinci filmi Şututgart Çıkarması'nda yıllardır birlikte hareket eden ekip, kendilerini beklenmedik bir kaçırılma olayının ardından insan kaçakçılığı ağının içerisinde buluyor. Geçmişte yaşadıkları kırgınlıklarla da uğraşmak zorunda kalan karakterler, bilmedikleri bir ülkede karşılarına çıkan tehlikelerden kurtulmaya çalışıyor. Murat Şeker'in yönettiği filmin vizyona girmesiyle birlikte yapımın hikayesi, teknik bilgileri, gösterim süresi ve yayın seçenekleri merak edilmeye başlandı. Çakallarla Dans 8 hangi platformda, nereden izlenir? Detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Çakallarla Dans 8 nereden izlenir? (2026) Kaç saat ve yaş sınırı belli oldu

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Türk komedi sinemasının sevilen serisi Çakallarla Dans'ın sekizinci filmi "Şututgart Çıkarması", Almanya'da geçen yeni bir macera ile izleyiciyle buluştu.
Çakallarla Dans 8 izle, sinema çekimi belli oldu. Film, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de vizyona girdi.
Çakallarla Dans 8 full izle hd açıklandı. Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği filmin senaryosu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'ye ait.
Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nur Sürer ve Tim Seyfi yer alıyor.
Film, insan kaçakçılığı ağına düşen karakterlerin Almanya'daki maceralarını konu alıyor.
Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın gösterim süresi 105 dakika (1 saat 45 dakika).
Filmin yaş sınırı 13 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

ÇAKALLARLA DANS 8 VİZYONA GİRDİ

Çakallarla Dans serisinin sekizinci halkası Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Murat Şeker üstlenirken senaryo çalışması Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından gerçekleştirildi. Dağıtımını CJ ENM'nin yürüttüğü yapım, serinin tanınan karakterlerini yeni bir macerada buluşturuyor.

Çakallarla Dans 8 nereden izlenir? (2026) Kaç saat ve yaş sınırı belli oldu

Filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nur Sürer ve Tim Seyfi bulunuyor. Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet, Fatma ve Hüseyin Abi karakterleriyle tanınan ekip, sekizinci filmde de hikâyenin merkezinde yer alıyor. Bu kez olayların Almanya'ya taşınmasıyla birlikte karakterler, alışık oldukları ortamın dışında gelişen bir suç organizasyonuyla karşı karşıya kalıyor.

Çakallarla Dans serisinin önceki filmlerine ait toplam izleyici sayıları şu şekilde:

Film

Toplam izleyici

Çakallarla Dans (2010)

245.423

Çakallarla Dans 2 (2012)

929.739

Çakallarla Dans 3 (2014)

1.666.330

Çakallarla Dans 4 (2016)

1.351.247

Çakallarla Dans 5 (2018)

1.415.733

Çakallarla Dans 6 (2022)

871.764

Çakallarla Dans 7 (2024)

647.556

Kaynak: Box Office Türkiye

ÇAKALLARLA DANS 8 İZLE

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nı izlemek isteyen sinemaseverler, filmin gösterim programlarını ve bilet satışlarını takip edebiliyor. 6 Kasım 2026 tarihinde vizyona giren yapım, Türkiye genelindeki farklı şehirlerdeki sinema salonlarında gösteriliyor. İzleyiciler bulundukları il veya ilçedeki sinema salonlarının internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden film seanslarını inceleyebiliyor. Seans saatleri, salon bilgileri ve bilet fiyatları da ilgili sinema işletmelerinin satış kanallarından kontrol edebilecek.

Çakallarla Dans 8 nereden izlenir? (2026) Kaç saat ve yaş sınırı belli oldu

Çakallarla Dans 8'i internetten izlemek isteyenler için sinema seanslarının yanı sıra dijital yayın seçenekleri de merak konusu. Yapımın Full HD kalitesinde izlenebilmesi için resmi gösterim ve yayın kanallarının takip edilmesi gerekiyor. Sinema salonlarında gösterimi devam eden film için internet üzerinden yayın bulunmamaktadır.

Bilet almak isteyen izleyiciler, sinema zincirlerinin resmi internet sitelerine ve mobil uygulamalarına başvurabilecek. Ayrıca salon gişelerinden de bilet satışı gerçekleştiriliyor. İzleyiciler, yaşadıkları il veya ilçeyi seçerek kendilerine uygun sinema salonlarını inceleyebilmekte, seans saatlerini ve bilet ücretlerini ilgili işletmelerin satış ekranlarından öğrenebilmektedirler.

Çakallarla Dans 8 nereden izlenir? (2026) Kaç saat ve yaş sınırı belli oldu

ÇAKALLARLA DANS 8 KAÇ SAAT, KAÇ DK?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 105 dakikalık gösterim süresine sahip. Saat hesabıyla 1 saat 45 dakika süren filmde ekibin Almanya'da yaşadığı olaylar anlatılıyor. Hikayenin merkezinde yer alan insan kaçakçılığı organizasyonu, karakterlerin karşılaştığı sorunların temelini oluşturuyor.

Şerafettin Top Müller'in planlarıyla başlayan macerada Kayınço Gökhan ve arkadaşları, kendilerini içerisinde buldukları organizasyondan kurtulmaya çalışıyor. Ekibin geçmişte yaşadığı kırgınlıklar da hikayenin bir parçası olarak işleniyor. Böylece sekizinci filmde hem ekip üyeleri arasındaki ilişkiler hem de Almanya'da karşılaştıkları olaylar anlatılıyor.

Çakallarla Dans 8 nereden izlenir? (2026) Kaç saat ve yaş sınırı belli oldu

ÇAKALLARLA DANS 8 KAÇ YAŞ ÜSTÜ, YAŞ SINIRI VAR MI?

Çakallarla Dans 8 için açıklanan yaş sınırı 13 yaş ve üzeri. Yapımın konusu, komedi unsurlarının yanı sıra uluslararası bir suç organizasyonunu ve insan kaçakçılığını da içerdiği için filmde yaş sınırı bulunmaktadır.

Hikayede Şerafettin Top Müller'in annesi Yenge, insan kaçakçılığı çetesinin lideri olarak yer alıyor. Çakallar ekibi ise bu organizasyonun içerisine istemeden dahil oluyor. Karakterlerin hem birbirleriyle yaşadığı sorunları çözmeye hem de içinde bulundukları tehlikeli ortamdan kurtulmaya çalışması filmin temel olay örgüsünü oluşturuyor.

Çakallarla Dans 8 nereden izlenir? (2026) Kaç saat ve yaş sınırı belli oldu

ÇAKALLARLA DANS 8 HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

Çakallarla Dans 8'in Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, BluTV, Gain, Exxen, TOD veya TV+ gibi dijital platformlardan hangisinde yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Bu platformlarda filmin erişime açıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor. Dolayısıyla yapımın dijital yayın haklarının hangi şirkete verileceği ve internetten gösterimin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Serinin önceki filmleri, sinema gösterimlerinin ardından farklı dijital yayın servislerinde izleyiciyle buluşmuştu. Prime Video ve TV+ gibi platformlarda yer alan önceki yapımlar, sekizinci filmin dijital yayın sürecine ilişkin merakı da artırdı. Ancak geçmiş filmlerin yayınlandığı platformlar, yeni filmin de aynı servislerde yayınlanacağı anlamına gelmiyor. Çakallarla Dans 8 için henüz resmi bir dijital yayın takvimi paylaşılmış değil.

Çakallarla Dans 8 nereden izlenir? (2026) Kaç saat ve yaş sınırı belli oldu

ÇAKALLARLA DANS 8 NE ZAMANA KADAR SİNEMALARDA?

Çakallarla Dans 8'in sinema salonlarındaki gösterimlerinin hangi tarihte sona ereceği henüz belli değil. Filmlerin vizyonda kalma süresi, izleyici ilgisine ve sinema salonlarının programlarına göre değişebiliyor. Sinema filmlerinin ortalama 6-8 hafta gösterimde kaldığı belirtilse de bu süre Çakallarla Dans 8 için kesinleşmiş bir takvim niteliği taşımıyor.

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ETİKETLER
#murat şeker
#Almanya
#Çakallarla Dans
#Şututgart Çıkarması
#Cj Enm
#Aktüel
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