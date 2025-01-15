Çalışma saati kısalıyor mu? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan yeni açıklama

15 Ocak 2025 17:07 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:34

Çalışma saatleri ile ilgili yeni yapılacak olan düzenlemeler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıklama yaptı. Esnek çalışma modelinin detaylarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağını belirtti. Milyonlarca çalışanın gündeminde çalışma saatlerinin kısalıp kısalmayacağı yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: Üniversite öğrencilerine esnek ve part time çalışma imkanı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: Üniversite öğrencilerine esnek ve part time çalışma imkanı!

Geçtiğimiz yıldan beri üzerinde çalışmaları devam eden esnek çalışma modeli programının detayları belli olmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili açıklama yaptı.

Vatandaşlar tarafından çalışma saatleri kısalıyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

ÇALIŞMA SAATİ KISALIYOR MU?

Esnek çalışma saati modeli kapsamında ortaya çıkan iddialara göre çalışma saatlerinin kısaltılması planlanıyor.

Sabah'ın haberine göre haftalık çalışma saatlerinin 40'a düşürülmesi planlanıyor.

Bu sayede çalışanların iş ve özel hayat dengesini daha rahat kurması planlanıyor.

Ayrıca esnek çalışma modelinde kamuda çalışanlar için uzaktan çalışma, kısmi çalışma, değişken zamanlı çalışma ve akademik eğitim amaçlı çalışma modelleri üzerinde de çalışılıyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ NE ZAMAN KISALACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, esnek çalışma modeli ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamasında modelin detaylarını "önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Esnek çalışma modelinin detaylarının 2025 yılının ilk yarısında belli olması bekleniyor.