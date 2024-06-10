Call of Duty: Black Ops 6'nın boyutunun 309.8 GB olacağı açıklandı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 17:04 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:03
Call of Duty serisinin merakla beklenen yeni oyunu Black Ops 6, büyük bir sürprizle geliyor. Activision, oyunun toplam boyutunun 309.8 GB olacağını açıkladı.
Oyun dünyasının devlerinden Call of Duty: Black Ops 6, büyük bir depolama alanı gerektirecek.
Activision tarafından yapılan duyuruda, oyunun boyutunun 309.8 GB olacağı belirtildi.
Bu boyut, oyunun zengin içeriğini ve detaylı grafiklerini yansıtıyor.
Ancak, bu büyüklük aynı zamanda oyuncuların depolama alanlarını da ciddi şekilde etkileyecek.
Yeni Black Ops, önceki oyunlara kıyasla daha geniş haritalar, daha gelişmiş grafikler ve kapsamlı bir hikaye modu sunacak.
Oyuncular, bu devasa boyuttaki oyunun sunduğu deneyimi merakla bekliyor.
CALL OF DUTY BLACK OPS 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Call of Duty: Black Ops 6, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek.
2025'e bir erteleme olmayacağı düşünülüyor.
Kaynak: TGRT Haber