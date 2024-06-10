Call of Duty: Black Ops 6'nın boyutunun 309.8 GB olacağı açıklandı

10 Haziran 2024 17:04 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:03

Oyun dünyasının devlerinden Call of Duty: Black Ops 6, büyük bir depolama alanı gerektirecek.

Activision tarafından yapılan duyuruda, oyunun boyutunun 309.8 GB olacağı belirtildi.

Bu boyut, oyunun zengin içeriğini ve detaylı grafiklerini yansıtıyor.

Ancak, bu büyüklük aynı zamanda oyuncuların depolama alanlarını da ciddi şekilde etkileyecek.

Yeni Black Ops, önceki oyunlara kıyasla daha geniş haritalar, daha gelişmiş grafikler ve kapsamlı bir hikaye modu sunacak.

Oyuncular, bu devasa boyuttaki oyunun sunduğu deneyimi merakla bekliyor.

CALL OF DUTY BLACK OPS 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Call of Duty: Black Ops 6, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek.

2025'e bir erteleme olmayacağı düşünülüyor.