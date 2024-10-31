Can Aksoy kimdir? Esenyurt Belediyesine kayyum olarak göreve getirildi

31 Ekim 2024 08:57 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:11

İstanbul'un Esenyurt ilçesine kayyum atandı ve göreve Can Aksoy getirildi. Vatandaşlar tarafından Can Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular araştırılmaya başlandı. Can Aksoy aslen Kırşehirli'dir.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesine kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre göreve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy getirildi.

Vatandaşlar tarafından Can Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

CAN AKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Can Aksoy, 1983 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.

Aslen Kırşehirli olan Can Aksoy, ilk ve orta öğretimini Ankara Keçiören'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu.

Üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Karar Genel Müdürlüğü'nde (2003) isteğe bağlı olarak staj yaptı.

Mezun olduktan sonra meslek hayatına 2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladı.

Giresun'da Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'da Refakat Stajını, Kırşehir'de ise Vilayet Stajlarını tamamladı.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde ise vekil kaymakam olarak görev aldı.

2007 yılında bir yıl süreyle yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak için İngiltere'nin Leicester Üniversitesi'ne, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildi.

Yurtdışı eğitiminin ardından Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamladı.

Kaymamak Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda ise İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" ile tamamladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Can Aksoy'un bu tarihten sonra yaptığı görevler sırasıyla şöyle: