Çanakkale yangın söndü mü son dakika? Orman yangınında son durum bilgisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ’daki yangınlarda ilk belirlemelere göre 9'u konut 26 yapının ağır hasar gördüğünü paylaşmıştı. Çanakkale'de yaşanan yangın sosyal medyada kısa sürede gündeme yerleşirkeni çevre illerden destek paylaşımları da gelmişti.

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜ MÜ SON DAKİKA?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangın Çanakkale Gelibolu bölgesine sıçramıştı. Ekiplerin gece gündüz çalışmaları sonrasında yangın söndürülürken yangında zarar gören bölgeler dronla havadan görüntülendi.

Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanın dışında meydana gelen yangın Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına kadar ulaşmıştı. Rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılan yangınla mücadele birçok ekip tarafından yürütüldü.

ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınla ilgili konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ’da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

3 ilde şu ana kadar; Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi’nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu Köyü’nde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız"