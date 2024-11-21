Çanakkale'de okullar tatil mi? Valilikten son dakika kuvvetli yağış açıklaması

21 Kasım 2024 08:12 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 08:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından lodos ve kuvvetli yağış nedeniyle fırtına uyarısı yapıldı. Valilik’ten son dakika kuvvetli yağış açıklaması geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yaptığı açıklamaya göre, Çanakkale’de perşembe günü gök gürültülü kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.

ÇANAKKALE’DE OKULLAR​ TATİL OLACAK MI?

21 Kasım Perşembe günü Çanakkale​, gök gürültülü kuvvetli yağış​ etkisi altına girecek. Başta öğrenciler olmak üzere öğretmen ve veliler okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı. Ancak veli ve öğrencilerin tatil beklentisi devam ediyor.

ÇANAKKALE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale’de lodos ve gök gürültülü kuvvetli yağış​ beklentisi okulların tatil olup olmadığına dair araştırmaları hızlandırdı. Valilikten kuvvetli yağış uyarısı geldi. Ancak okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Çanakkale Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden hava durumuna ilişkin şu açıklamayı yaparak vatandaşları uyardı: