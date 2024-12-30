Cartoon Network kapandı mı, neden? Çizgi film hayranlarını üzen haber
Dünyanın en popüler çizgi film kanallarından olan Cartoon Network'ün kapandığına dair sosyal medyada iddialar ortaya atıldı. Kanalın kendisi değil uzun yıllardır hizmet veren internet sitesi kapandı. Cartoon Network'ün internet sitesinin neden kapandığı ise gündem oldu.
Warner Bros. Discovery'e ait olan çizgi film kanalı Cartoon Network'ten izleyicilerini üzen bir haber geldi.
Popüler çizgi film kanalının internet sitesi kapatıldı. Regular Show, Teen Titans Go!, Adventure Time gibi çizgi filmlerin eski bölümlerinin yer aldığı sitenin kapatılması sosyal medyada gündem oldu.
İzleyiciler tarafından Cartoon Network neden kapatıldı sorusunun cevabı araştırılıyor.
CARTOON NETWORK KAPATILDI MI, NEDEN?
Cartoon Network'ün sahibi Warner Bros. Discovery son yıllarda mali anlamda güzel günler geçirmiyor.
Kemer sıkma politikasını uygulayan şirket Max aboneliklerini arttırıp gelir elde etmek için ekstra çalışmalar yapıyor.
Bu kapsamında Cartoon Network'ün internet sitesinde yer alan bütün çizgi filmler Max'e geçirdi.
Cartoon Network'ün resmi sitesine girildiğinde kullanıcılar Max'e abone olmaya ve buradan çizgi filmleri izlemeye yönlendiriliyor.
Siteye girildiğinde çıkan ekranda "En sevdiğiniz Cartoon Network dizilerinin bölümlerini mi arıyorsunuz? Max'te neleri izleyebileceğinize bir göz atın (abonelik gereklidir)." ifadesi yer alıyor.