Cartoon Network kapandı mı, neden? Çizgi film hayranlarını üzen haber

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Aralık 2024 09:43 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:00

Dünyanın en popüler çizgi film kanallarından olan Cartoon Network'ün kapandığına dair sosyal medyada iddialar ortaya atıldı. Kanalın kendisi değil uzun yıllardır hizmet veren internet sitesi kapandı. Cartoon Network'ün internet sitesinin neden kapandığı ise gündem oldu.