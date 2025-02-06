Casemiro Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho'nun istediği iddia edildi

06 Şubat 2025 10:48 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:06

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Casemiro'yu Fenerbahçe'nin transfer edeceği iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından sarı-lacivertli taraftarlar Casemiro'nun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Brezilyalı yıldız futbolcunun talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

Süper Lig'in ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı.

Bir süredir sessizliğini koruyan sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için çalışmalar yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun eski futbolcusu Casemiro'yu takımda görmek istediği belirtildi.

Taraftarlar tarafından Casemiro, Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

CASEMİRO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

İspanyol basını Estadio Depotivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Casemiro transferi için çalışmalara başladı.

Manchester United'da forma şansı bulamayan Brezilyalı 32 yaşındaki futbolcunun transferi için sarı-lacivertliler görüşmelere başladı.

Casemiro geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ve Galatasaray ile de gündeme gelmişti. Beşiktaş'ın Al Musrati yerine Casemiro'yu düşündüğü ifade edilmişti.

CASEMİRO BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ

Casemiro bu sezon Manchester United ile toplam 23 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan Brezilyalı yıldız toplam 1.446 dakika süre aldı.

32 yaşındaki yıldız futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro bonservis değeri bulunuyor.

Casemiro için Manchester United'ın Fenerbahçe'den 20 milyon euro istediği iddia edildi.

Yıldız futbolcu 2022 yılında Real MAdrid'den Manchester United'a 70 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.