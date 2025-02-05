'Fenerbahçe yeni transferi gönderiyor' iddiası! Yabancı kontenjanı ve Mourinho detayı

05 Şubat 2025 10:54 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:04

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle bir oyuncuya kapıyı göstereceği, bu ismi de yeni transferlerden seçtiği öne sürüldü.

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmıştı. Sürpriz iddiaya göre sarı-lacivertliler yeni oyuncularından birini başka bir takımla kiralık gönderebilir.

MIMOVIC'E KAPIYI GÖSTEREBİLİR

Haber Global'de yer alan iddiaya göre sarı-lacivertli takımda kadro takviyeleri sonrası yabancı sayısı 15'e çıktı. TFF listesine bildirilecek listede ise 14 yabancı futbolcu bulunması gerektiğinden 1 yabancıyı liste dışı bırakmak zorunda olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sürpriz bir kararla bu ismin yeni transfer Mimovic olmasını istediği öne sürüldü.

OSAYİ-SAMUEL'E GÜVENİYOR

Habere göre Mimovic'in gelecek vadeden bir yatırım transferi olduğunu düşünen Mourinho, sezonun geri kalan bölümünde o bölgede Mert Müldür ile Osayi-Samuel'den yararlanmak istiyor. Ayrıca Mimovic'in takıma adapte olmasının zaman alacağını düşünen Mourinho'nun Mimovic'in düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanmasını planlandığı belirtildi.