ÇAYKUR işçi alımı sonuçları, 14 Mayıs'ta yapılan çekiliş sonrası yakında belli olacak

15 May 2024 09:02 - Güncelleme : 15 May 2024 09:21

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 26-30 Nisan tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmişti.

2024 yılı kapsamında 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplamda 1072 mevsimlik işçi alımı gerçekleştirilecek.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaşan vatandaşlardan seçilecek olan mevsimlik işçilerin kura çekimleri ise 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 09.00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda noter tarafından yapıldı.

Kura çekimlerinin ardından vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

ÇAYKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan asil ve yedek kura çekim sonuçlarının ne zaman yayınlanacağına dair ise bir bilgi paylaşılmadı.