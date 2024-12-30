Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak edildi! Yeni başkanla ilk deplasman

30 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:35

Trendyol Süper Lig'de aranın ardından ilk maç Çaykur Rizespor-Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu gündeme geldi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

2024-2025 Süper Lig​ sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, ilk yarının son karşılaşmalarında istediği sonucu alamadı.

İkinci yarıda bu durumu değiştirerek tekrardan üst sıralara yükselmek isteyen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor​ deplasmanında 3 puanı hedefliyor.

Çaykur Rizespor ise küme düşme hattından kendini uzaklaştırmayı planlıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Çaykur Didi Stadyumu'nda 3 Ocak 2025 Cuma günü oynanacak olan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı.

27 Aralık 2024 tarihinde satışa çıkan biletler Passo ve stat gişelerinden satılıyor.

Misafir tribün biletlerinin 780 TL olduğu açıklandı.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİTKAŞ BİLETLERİ NE KADAR?

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkmasının ardından fiyatlarının ne kadar olduğu da belli oldu.

"Maraton Tribün" fiyatları 1000 TL olurken en düşük fiyat ise kale arkası oldu.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şöyle: