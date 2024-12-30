Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak edildi! Yeni başkanla ilk deplasman
Trendyol Süper Lig'de aranın ardından ilk maç Çaykur Rizespor-Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu gündeme geldi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
2024-2025 Süper Lig sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, ilk yarının son karşılaşmalarında istediği sonucu alamadı.
İkinci yarıda bu durumu değiştirerek tekrardan üst sıralara yükselmek isteyen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı hedefliyor.
Çaykur Rizespor ise küme düşme hattından kendini uzaklaştırmayı planlıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Çaykur Didi Stadyumu'nda 3 Ocak 2025 Cuma günü oynanacak olan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı.
27 Aralık 2024 tarihinde satışa çıkan biletler Passo ve stat gişelerinden satılıyor.
Misafir tribün biletlerinin 780 TL olduğu açıklandı.
ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİTKAŞ BİLETLERİ NE KADAR?
Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkmasının ardından fiyatlarının ne kadar olduğu da belli oldu.
"Maraton Tribün" fiyatları 1000 TL olurken en düşük fiyat ise kale arkası oldu.
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şöyle:
- VIP A/B: 3.000,00 TL
- MARATON: 1.000,00 TL
- KAPALI DAĞ/ DENİZ: 800,00 TL
- KALE ARKASI: 600,00 TL
- MİSAFİR: 780 tl