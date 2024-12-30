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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak edildi! Yeni başkanla ilk deplasman

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
30 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:35
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak edildi! Yeni başkanla ilk deplasman

Trendyol Süper Lig'de aranın ardından ilk maç Çaykur Rizespor-Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu gündeme geldi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

2024-2025 Süper Lig​ sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, ilk yarının son karşılaşmalarında istediği sonucu alamadı.

İkinci yarıda bu durumu değiştirerek tekrardan üst sıralara yükselmek isteyen siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı hedefliyor.

Çaykur Rizespor ise küme düşme hattından kendini uzaklaştırmayı planlıyor.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak edildi! Yeni başkanla ilk deplasman - 1. Resim

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Çaykur Didi Stadyumu'nda 3 Ocak 2025 Cuma günü oynanacak olan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı.

27 Aralık 2024 tarihinde satışa çıkan biletler Passo ve stat gişelerinden satılıyor.

Misafir tribün biletlerinin 780 TL olduğu açıklandı.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak edildi! Yeni başkanla ilk deplasman - 2. Resim

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİTKAŞ BİLETLERİ NE KADAR?

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkmasının ardından fiyatlarının ne kadar olduğu da belli oldu.

"Maraton Tribün" fiyatları 1000 TL olurken en düşük fiyat ise kale arkası oldu.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şöyle:

  • VIP A/B: 3.000,00 TL
  • MARATON: 1.000,00 TL
  • KAPALI DAĞ/ DENİZ: 800,00 TL
  • KALE ARKASI: 600,00 TL
  • MİSAFİR: 780 tl

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Kaynak: TGRT HABER
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