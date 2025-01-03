Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! Muhtemel 11'ler merak edildi, İmmobile forma giyecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

03 Ocak 2025 09:06 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:33

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk karşılaşmaları kapsamında Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç kadrosu merak ediliyor. Maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Karşılaşmada sakatlığı biten Ciro Immobile'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısının son dönemlerinde aldığı mağlubiyetlerin ardından 6. sıraya gerilemişti. İkinci yarıda bu durumu değiştirmeyi planlayan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor deplasmanında bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. Beşiktaş, deplasman maç kadrosunu açıkladı. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri gündem oldu. ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER Ev sahibi takımın bütün oyuncuları karşılaşmaya hazırken Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Milot Rashica, Necip Uysal ve Emrecan Terzi'nin sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılar tarafından açıklanan kamp kadrosunda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Ciro Immobile yer aldı. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor: Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson, Muçi, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı bugün (3 Ocak 2025 Cuma) saat 20.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün olacak. İlgili Haberler Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı! Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün istatistikleri