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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ocak 2025 19:19 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 19:34
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün istatistikleri

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmaları kapsamında Çaykur Rizespor-;Beşiktaş maçı oynanacak. Karşılaşmanın hakeminin kim olduğu açıklandı. Maçın hakemi Ozan Ergün'ün daha önce yönettiği Beşiktaş maçları gündeme geldi.

Beşiktaş, Süper Lig​'in ikinci yarısındaki ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a deplasmanına çıkacak.

3 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek olan hakem açıklandı.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün istatistikleri - 1. Resim

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün olacak.

Ergün'ün yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve İbrahim Bozbey yapacakken dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün istatistikleri - 2. Resim

OZAN ERGÜN KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ

Ozan Ergün, hakemliğe 2013 yılında başladı. İstanbul bölgesinin hakemi olan Ozan Ergün, ilk Süper Lig karşılaşmasını ise 2022 yılında yönetti.

2024-2025 sezonunda ise 7 Süper Lig, 4 tane de 1. Lig olmak üzere toplam 11 karşılaşmada görev aldı.

Bu maçlarda 48 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 2 kırmızı kart gösterdi.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün istatistikleri - 3. Resim

OZAN ERGÜN'ÜN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ​ MAÇLARI

Ozan Ergün, siyah-beyazlıların a takımının henüz hiçbir karşılaşmasını yönetmedi.

Bu hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması Ozan Ergün'ün kariyeri için bir ilk olacak.

Deneyimli hakem Beşiktaş U19 takımının 26 Ekim 2019 yılında oynadığı Galatasaray karşılaşmasında görev aldı. 

1-1 sona eren karşılaşmada Beşiktaş'a 3, Galatasaray'a ise 1 sarı kart gösterdi.

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Kaynak: TGRT Haber
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