Sergen Yalçın kararını verdi! Görüşmenin detayları belli oldu

31 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:50

Beşiktaş’ın yeni seçilen başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın’la her konuda anlaştı. Bugün yapılacak görüşmenin detayları da belli oldu. Serdal Adalı, başarılı teknik adam Sergen Yalçın ile 3.5 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor. İşte detaylar…

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçiyor! Serdal Adalı ile bu akşam görüşecek

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçiyor! Serdal Adalı ile bu akşam görüşecek

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in hoca adayları belli oldu: Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor da listede

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in hoca adayları belli oldu: Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor da listede

Sergen Yalçın Beşiktaş için şartını açıkladı! 'Bunlar çözülürse geleceğim'

Sergen Yalçın Beşiktaş için şartını açıkladı! 'Bunlar çözülürse geleceğim'

Eski başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası seçime giden Beşiktaş​'ta Serdal Adalı​ rakibi Hüseyin Yücel​'e fark atarak siyah-beyazlı camianın 36. başkanı oldu. İlk 10 sandıkta Adalı, 3 bin 40 oy alırken; Hüseyin Yücel aldığı oy sayısı ise bin 383 oldu. Geriye kalan sandıklarda da Hüseyin Yücel'e büyük üstünlük kuran Serdal Adalı, 8901 oy alarak siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi. Hüseyin Yücel ise 3637 oy aldı.

Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinden sonra gözler şimdi de Sergen Yalçın​'a çevrildi. İşte bugün yapılacak olan görüşmenin detayları...

SERGEN YALÇIN KARARINI VERDİ

Beşiktaş'ta yeni yönetimin ilk işi, teknik direktör konusu. Başkan Serdal Adalı'nın önceliği olan Sergen Yalçın kararını verdi.

"GÖREVE HAZIRIM"

Deneyimli teknik adamın kamuoyundaki, "Mayıs'ta çalışmaya sıcak bakıyor" yorumlarının aksine vakit kaybetmeden görev başına geçmeye hazır olduğu ve bunu da ilettiği ifade edildi.

YAPILACAK TRANSFERLER VE TAKIM PLANI KONUŞULACAK

Bugün tarafların masaya oturup takım planı, yapılacak transferler, gidecek oyuncular ve sözleşme süresi konularında görüşecekleri kaydedildi.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Bugüne dek çalıştırdığı takımlarda 1 yıllık kontratlar tercih eden 52 yaşındaki hocanın aksine Serdal Adalı, 3.5 yıllık bir sözleşme yapmak istiyor.

TOPRAKTEPE DE TEKNİK EKİPTE OLACAK

Tecrübeli teknik adam, kendisine sunulan şartlara "Evet" derse yılbaşından sonra takımın başında olacak ve halihazırda teknik sorumluluk üstlenen Serdar Topraktepe​ de ekibinde yer alacak.

Yalçın'ın ekibinden antrenör Murat Şahin, seçim sonrası, "Biz göreve gelirsek taraftarımızla bu takımı en iyi noktalara taşırız" ifadeleriyle bir anlamda anlaşmayı doğrulamıştı.

SERGEN YALÇIN'IN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Bu arada Sergen Yalçın'ın, atletik performans antrenörü Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz'ü ekibine dahil ettiği öğrenildi. İki isim de deneyimli hocayla Antalyaspor'da görev yapmıştı.