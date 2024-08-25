Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

25 Ağustos 2024 20:48 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 21:01

Rizespor Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Rizespor Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Rizespor Fenerbahçe maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı

Rizespor Fenerbahçe maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı

Fenerbahçe 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala taraftarlar tarafından Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin maç kadrosu ilk 11'leri merak ediliyor.

FENERBAHÇE-RİZESPOR İLK 11'LER

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesaplarından Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11'ini açıkladı.

Yapılan paylaşıma göre göre Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Yedekler: İrfan Can E., Becao, Samet, Levent, Oğuz, Bartuğ, Cengiz, İrfan Can, Cenk, En Nesyri.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Turgut Doman oldu.

Süleyman Özay ve Serkan Çimen'in yardımcılığını yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görevlendirdi.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak otururken AVAR'da ise Deniz Canar Özaral görev alacak.

TURGUT DOMAN FENERBAHÇE KARNESİ

Turgut Doman, Fenerbahçe'nin en son Türkiye Kupası kapsamında 29 Aralık 2021 tarihinde oynadığı Afyonspor karşılaşmasını yönetti.

Maçta sarı-lacivertliler rakibine uzatmalarda 2-0 üstün gelirken 2 sarı kart aldı.

Afyonspor ise karşılaşmada 4 sarı kart gördü.