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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
25 Ağustos 2024 20:48 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 21:01
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının ilk 11&#039;leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Taraftarlar tarafından Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'leri merak ediliyor.

Fenerbahçe 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala taraftarlar tarafından Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin maç kadrosu ilk 11'leri merak ediliyor. 

FENERBAHÇE-RİZESPOR İLK 11'LER

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesaplarından Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11'ini açıkladı.

Yapılan paylaşıma göre göre Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Yedekler: İrfan Can E., Becao, Samet, Levent, Oğuz, Bartuğ, Cengiz, İrfan Can, Cenk, En Nesyri.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Turgut Doman oldu.

Süleyman Özay ve Serkan Çimen'in yardımcılığını yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görevlendirdi. 

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak otururken AVAR'da ise Deniz Canar Özaral görev alacak.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu - 2. Resim

TURGUT DOMAN FENERBAHÇE KARNESİ

Turgut Doman, Fenerbahçe'nin en son Türkiye Kupası kapsamında 29 Aralık 2021 tarihinde oynadığı Afyonspor karşılaşmasını yönetti.

Maçta sarı-lacivertliler rakibine uzatmalarda 2-0 üstün gelirken 2 sarı kart aldı.

Afyonspor ise karşılaşmada 4 sarı kart gördü.

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Kaynak: TGRT Haber
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