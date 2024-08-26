Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, Fenerbahçe maçlarında çıktığı 13 maçta 37 gol yedi

26 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:13

25 Ağustos 2024 tarihinde Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın sonucunda sarı lacivertliler rakibini 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ın Fenerbahçe istatistikleri ve karnesi merak edildi.

ÇAYKUR RİZESPOR KALECİSİ KİM?

Çaykur Rizespor'un 25 Ağustos 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçında kalesini 29 yaşındaki Gökhan Akkan koruyordu.

ÇAYKUR RİZESPOR KALECİSİ GÖKHAN AKKAN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan , Fenerbahçe karşısında kariyeri boyunca 13 maça çıktı.

Bu maçların 11'i Çaykur Rizespor ile gerçekleşirken 2'si ise Ankaragücü forması giyerken düzenlendi.

Gökhan Akkan, Fenerbahçe karşısında oynadığı maçlardan sadece ikisini kazanabildi.

Çıktığı 13 maçta kalesinde toplamda 37 gol gördü.

Bu maçlar ve tarihleri ise şöyle: