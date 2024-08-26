Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, Fenerbahçe maçlarında çıktığı 13 maçta 37 gol yedi
Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Fenerbahçe istatistikleri ve karnesi merak edildi.
25 Ağustos 2024 tarihinde Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın sonucunda sarı lacivertliler rakibini 5-0 mağlup etti.
Maçın ardından Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ın Fenerbahçe istatistikleri ve karnesi merak edildi.
ÇAYKUR RİZESPOR KALECİSİ KİM?
Çaykur Rizespor'un 25 Ağustos 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçında kalesini 29 yaşındaki Gökhan Akkan koruyordu.
ÇAYKUR RİZESPOR KALECİSİ GÖKHAN AKKAN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ
Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan , Fenerbahçe karşısında kariyeri boyunca 13 maça çıktı.
Bu maçların 11'i Çaykur Rizespor ile gerçekleşirken 2'si ise Ankaragücü forması giyerken düzenlendi.
Gökhan Akkan, Fenerbahçe karşısında oynadığı maçlardan sadece ikisini kazanabildi.
Çıktığı 13 maçta kalesinde toplamda 37 gol gördü.
Bu maçlar ve tarihleri ise şöyle:
- 30 Nisan 2017 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 2:1
- 30 Eylül 2018 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 3:0
- 2 Mart 2019 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 2:3
- 29 Aralık 2019 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 1:2
- 25 Temmuz 2020 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 1:3
- 11 Eylül 2020 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 1:2
- 30 Ocak 2021 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 0:1
- 5 Aralık 2021 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 0:4
- 22 Nisan 2020 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 0:6
- 17 Ekim 2020 - Ankaragücü - Fenerbahçe 0:3
- 15 nisan 2023 - Ankaragücü - Fenerbahçe 1:2
- 1 Ekim 2023 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 0:5
- 25 Ağustos 2024 - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 0:5