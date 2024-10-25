Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu'nun eskiden bulunduğu görevler

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Ekim 2024 09:21 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:31

25 Ekim Resmi Gazete kararları belli oldu. Dün gece yayımlanan kararlara göre Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi, Metin Feyzioğlu oldu. Atama kararlarının ardından Metin Feyzioğlu gündeme geldi. Vatandaşlar ise daha önce bulunduğu görevleri araştırmaya başladı.

Çek Cumhuriyeti​ Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu atandı. 7 Temmuz 1969 senesinde dünyaya gelen ismin yeni görevinin duyurulmasının ardından eskiden hangi görevlerde bulunduğu da merak konusu oldu. 25 Ekim Resmi Gazete kararlarına göre yeni atamalar oldu. METİN FEYZİOĞLU YENİ GÖREVİ NEDİR, NEREYE ATANDI? Dün akşam yayınlanan Resmi Gazete kararına göre Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı. METİN FEYZİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 7 Temmuz 1969 tarihinde İstanbul​'da doğan isim Türk ceza hukuku profesörü, diplomat ve eski Türkiye Barolar Birliği başkanıdır. 2013 - 2021 yılları aralığında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürüyen isim Turhan Feyzioğlu'nun torunudur. 18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi oldu. 2019 senesinde ise CHP Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. 30 Ekim 2022 tarihinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanmıştı. METİN FEYZİOĞLU HANGİ OKULDA OKUDU? 1986 senesinde TED Ankara Koleji'ni bitiren isim Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 senesinde mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansını tamamlamasının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 senesinde mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikası alan Feyzioğlu, 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olurken 1 sene görevini yürüttü. Sıkça Sorulan Sorular Metin Feyzioğlu evli mi? Feyzioğlu evli ve 2 çocuk babasıdır. İlgili Haberler Son dakika | Resmi Gazete'de yeni atamalar yayımlandı! Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi oldu