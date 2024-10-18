Çekişmeli boşanmalarda dava açma süresinin düşürülmesi bekleniyor

18 Ekim 2024 14:32 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:35

Çekişmeli boşanmalarda dava açma süresine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak olan yeni yargı düzenlemeleri arasında, boşanma davalarına yönelik dikkat çeken bir değişiklik yer alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak olan 22 maddelik kanun teklifi, yargıda yeni düzenlemeleri içeriyor. Bu düzenlemelerle, çekişmeli boşanma davalarındaki sürenin kısaltılması ve böylece yargı yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ NE KADAR?

Meclise sunulması beklenen 22 maddelik kanun teklifinde, çekişmeli boşanma davalarında dava açma süresinin 3 yıldan bir yıla düşürülmesi ve eşlerden birinin talebinin yeterli olması yer alıyor.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak tarafların anlaşmazlıklarının kapsamına, delillerin toplanmasına, tanıkların dinlenmesi ve mahkemenin yoğunluğuna bağlı olan boşanma süresi ortalama 6 ay ile 2 yıl arasında sürmekte.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI KAÇ CELSEDE BİTER?

Çekişmeli boşanma davası genellikle 5-6 celsede sonuçlanır.