Çello Mustafa öldü mü? Sosyal medya fenomeni Mustafa Anıl Yıldırım'dan üzen haber

Bir zamanlar "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın" sözleri ile sosyal medyada fenomen olan Mustafa Anıl Yıldırım, motosiklet kazası geçirerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul, süreci hesabından paylaşırlen bugün üzen haber geldi.

ÇELLO MUSTAFA ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Sosyal medyada yayınladığı bir video ile kısa sürede tanınan Mustafa Anıl Yıldırım, motosiklet kazası sonucunda yoğun bakıma kaldırılmıştı. Çello Mustafa olarak bilinen ismin hayatını kaybettiğini sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul, hesabından duyurdu. Mustafa Anıl Yıldırım, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken hayatını kaybetti.

Özcan Başoğul, cenaze bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Erdemli/ Alata mezarlığında defnedildi.

ÇELLO MUSTAFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınan Çello Mustafa, eski zamanlarda yayınladığı videodaki "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın" sözleri ile tanınmıştı. Birçok kişinin paylaştığı video sonrasında olumlu tepkiler alırken takipçilerine özel videolar paylaşmayı sürdürdü.