Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Çello Mustafa öldü mü? Sosyal medya fenomeni Mustafa Anıl Yıldırım'dan üzen haber

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Çello Mustafa geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası geçirmişti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Çello Mustafa, "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın" repliği ile kısa sürede tanınmıştı. Takipçileri ise Çello Mustafa öldü mü araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çello Mustafa öldü mü? Sosyal medya fenomeni Mustafa Anıl Yıldırım'dan üzen haber
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 17:19

Bir zamanlar "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın" sözleri ile sosyal medyada fenomen olan Mustafa Anıl Yıldırım, geçirerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul, süreci hesabından paylaşırlen bugün üzen haber geldi.

ÇELLO MUSTAFA ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Sosyal medyada yayınladığı bir video ile kısa sürede tanınan Mustafa Anıl Yıldırım, motosiklet kazası sonucunda yoğun bakıma kaldırılmıştı. Çello Mustafa olarak bilinen ismin hayatını kaybettiğini sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul, hesabından duyurdu. Mustafa Anıl Yıldırım, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken .

Çello Mustafa öldü mü? Sosyal medya fenomeni Mustafa Anıl Yıldırım'dan üzen haber

Özcan Başoğul, cenaze bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Erdemli/ Alata mezarlığında defnedildi.

ÇELLO MUSTAFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınan Çello Mustafa, eski zamanlarda yayınladığı videodaki "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın" sözleri ile tanınmıştı. Birçok kişinin paylaştığı video sonrasında olumlu tepkiler alırken takipçilerine özel videolar paylaşmayı sürdürdü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erol Karaömeroğlu kimdir, öldü mü? Eski Bitlis Valisi Sivas'ta trafik kazası geçirmişti
ETİKETLER
#hayatını kaybetti
#motosiklet kazası
#Çello Mustafa
#Mustafa Anıl Yıldırım
#Özcan Başoğul
#Sosyal Medyada Fenomen
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.