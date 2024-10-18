Celta Vigo-Real Madrid maçında Arda Güler'in ilk 11 durumu
Milli aranın ardından İspanya LaLiga'da Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde süre bulamadığı için Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Arda Güler'in karşılaşmaya yedeklerden dahil olması bekleniyor.
İspanya LaLiga'nın 10. hafta mücadeleleri kapsamında Real Madrid, Celta Vigo deplasmanına çıkacak.
Barcelona'nın hemen arkasında ligde ikinci sırada yer alan eflatun-beyazlılar, Celta Vigo deplasmanında 3 puanı alarak arayı kapatmayı hedefliyor.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.
ARDA GÜLER CELTA VİGO-REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, son karşılaşmada hücum hattında Mbappe ve Vinicius Junior'a görev vermişti.
Deneyimli teknik adamın Celta Vigo karşılaşmasında sistemini değiştirmeyeceği tahmin ediliyor.
Bu sebepten dolayı da Arda Güler'in karşılaşmaya yedekler arasından sonradan başlaması bekleniyor.
CELTA VİGO-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Celta Vigo-Real Madrid karşılaşması yarın (19 Ekim 2024 Cumartesi) saat 22.00'da düzenlenecek.
Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
Real Madrid bu sezon LaLiga'da çıktığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Celta Vigo ise sahadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı.
Arda'nın forma giyip giymeyeceği önemli değil, en azından sahada bulunması iyi olurmuş, moralini bozmadan devam etsin