Celta Vigo-Real Madrid maçında Arda Güler'in ilk 11 durumu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Ekim 2024 17:23 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:43

Milli aranın ardından İspanya LaLiga'da Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde süre bulamadığı için Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Arda Güler'in karşılaşmaya yedeklerden dahil olması bekleniyor.