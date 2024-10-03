Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu, 1954 yılında Adana'da doğdu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 11:44 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:48

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması yakından takip ediliyor. Münevver Karabulut'un katili olan Garipoğlu'nun babası, ailesi ve amcası Hayyam Garipoğlu da gündeme geldi. Kim olduğuna dair araştırmalar başladı.

3 Mart 2009 senesinde meydana gelen Münevver Karabulut cinayeti yürekleri yakmaya devam ederken ailenin uzun yıllardır olan talebi kabul edildi. Öldüğüne inanılmayan Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açıldı. CEM GARİPOĞLU'NUN BABASI, AİLESİ KİMDİR? 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili olan Garipoğlu'nun mezarı uzun seneler sonunda bugün açıldı. Cesetten alınan örnekler incelemeye giderken 15 gün içerisinde DNA raporu yayımlanacak. Babası Mehmet Nida Garipoğlu, amcası Hayyam Garipoğlu'dur. Babası, geçtiğimiz sene Mehmet Nida Garipoğlu, "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" yapılması talebinde bulunmuştu. CEM GARİPOĞLU'NUN AMCASI HAYYAM GARİPOĞLU NE İŞ YAPIYOR, KİMDİR? 1954 senesinde Ceyhan'da doğan isim, Türk iş insanı, televizyon kanal eski sahibi ve yazardır. Dedesinin Cezayir asıllı olduğu iddia edilen ismin çalışma hayatı Kasım Garipoğlu'nun, eski bir çırçır fabrikasını satın alması ile başladı. 1978 senesinde Hayyam ve Nida, Almayna'ya giderek tekstil ürünleri pazarladı. CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI MI? 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de villada ölü bulunan Karabulut'un cansız bedeni Etiler'de çöp konteynerinde bulunmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Uzun yıllardır gündemde olan Garipoğlu'nun mezarı bugün açıldı. Fethi kabir işlemi öncesinde polis ekipleri gerekli önlemleri almıştı. Cesetten alınan örneklerle DNA testi yapılacak ve 15 gün içerisinde sonuçlar alınacak. İlgili Haberler Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Fethi kabir öncesi taşıdılar Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı! Cesedi böyle çıkarıldı