Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! Polisten yoğun güvenlik önlemi
Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının DNA testi için açılmasına saatler kaldı. Fethi kabir işlemi öncesi polis ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İşte detaylar...
Münevver Karabulut, İstanbul Bahçeşehir’deki bir villada Cem Garipoğlu tarafından acımasızca katledildi. Garipoğlu uzun bir süre firari kaldıktan sonra yakalandı. Yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Cem Garipoğlu'ndan bir süre sonra ölüm haberi gelişmişti. Ancak Münevver Karabulut'un ailesi bu duruma hiçbir zaman inanmadı.
CEM GARİPOĞLU İÇİN FETHİ KABİR KARARI
Karabulut ailesi Tam 10 yıl boyunca Garipoğlu'nun mezarın açılması için mücadele etti. Geçtiğimiz günlerde ise Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı mezarlığın açılmasına karar verdi. Bu kararın ardından Cem Garipoğlu'nun mezarının başında hareketlilik yaşanmaya başladı.
DEMİR BARİYERLER ÇEKİLDİ
Yapılacak fethi kabir işlemine saatler kala polis ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırdı. Daha önce mezar etrafında nöbet tutulmaya başlanmıştı. Mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu