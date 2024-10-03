Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor! Polisten yoğun güvenlik önlemi

03 Ekim 2024 09:27 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:29

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının DNA testi için açılmasına saatler kaldı. Fethi kabir işlemi öncesi polis ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İşte detaylar...

Cem Garipoğlu’nun otopsi raporu! İşte adım adım yapılan testler ve sonuçları

Cem Garipoğlu’nun otopsi raporu! İşte adım adım yapılan testler ve sonuçları

Münevver Karabulut'un babası 'mezar' kararı sonrası ilk kez konuştu: İçimde büyük bir şüphe vardı

Münevver Karabulut'un babası 'mezar' kararı sonrası ilk kez konuştu: İçimde büyük bir şüphe vardı

Münevver Karabulut​, İstanbul​ Bahçeşehir’deki bir villada Cem Garipoğlu​ tarafından acımasızca katledildi. Garipoğlu uzun bir süre firari kaldıktan sonra yakalandı. Yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Cem Garipoğlu'ndan bir süre sonra ölüm haberi gelişmişti. Ancak Münevver Karabulut'un ailesi bu duruma hiçbir zaman inanmadı.

CEM GARİPOĞLU İÇİN FETHİ KABİR KARARI

Karabulut ailesi Tam 10 yıl boyunca Garipoğlu'nun mezarın açılması için mücadele etti. Geçtiğimiz günlerde ise Silivri​ Cumhuriyet Başsavcılığı mezarlığın açılmasına karar verdi. Bu kararın ardından Cem Garipoğlu'nun mezarının başında hareketlilik yaşanmaya başladı.

DEMİR BARİYERLER ÇEKİLDİ

Yapılacak fethi kabir işlemine saatler kala polis ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırdı. Daha önce mezar etrafında nöbet tutulmaya başlanmıştı. Mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konuldu