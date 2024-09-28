Münevver Karabulut'un babası 'mezar' kararı sonrası ilk kez konuştu: İçimde büyük bir şüphe vardı

28 Eylül 2024 10:26 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:59

Münevver Karabulut'u 2009 yılında canice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih netleşti. Mezar kararı sonrası ilk kez konuşan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızına borcu olduğunu söyleyen baba Karabulut, "15 yıldır gözüme uyku girmiyor. İçimde büyük bir şüphe vardı" dedi. İşte ayrıntılar...

Mezardaki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olur? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıkladı

Mezardaki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olur? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıkladı

Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali gündem oldu! O detay dikkat çekti

Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali gündem oldu! O detay dikkat çekti

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Münevver Karabulut​ cinayetinde katil Cem Garipoğlu​'nun ölümüne yönelik şüpheleri ortadan kaldıracak bir karar çıktı. 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı cezaevinde intihar​ eden Garipoğlu'nun mezarının açılıp DNA tespit yapılması kararlaştırıldı. Mezar kararının ardından Münevver Karabulut'un acılı babası Süreyya Karabulut ilk kez konuştu.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK

İntihar etmesine rağmen ardında çok fazla soru işareti bırakan katil Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve DNA testi​ yapılması talebi yıllarca reddedildi. Kamuoyunda 'Cem Garipoğlu yaşıyor' iddiası sıkça dile getirildi. Garipoğlu'nun akıbetinden şüphe duyan Karabulut ailesi, mezarın açılması için yeniden talepte bulundu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir yapılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na işlemlerin Karacabey Mezarlığı'nda yapılabilmesi için talimat gönderildi. 15 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı Garipoğlu'nun açılan mezarından alınacak cesede ait parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledilerek burada detaylı bir şekilde incelenecek. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

FETHİ KABİR TARİHİ BELLİ OLDU

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarından 3 Ekim'de örnek alınacağını duyurdu. Epözdemir, "Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek" dedi.

"İÇİMDE BÜYÜK BİR ŞÜPHE VARDI"

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ise fethi kabir kararının ardından ilk kez Sabah'a konuştu. 15 yıldır gözüne uyku girmediğini söyleyen Süreyya Karabulut şöyle konuştu:

"Kızımı kaybettim 15 yıldır gözüme uyku girmiyor. Her sabah kızımı görüyor. Benim kızıma olan manevi borcum vardı. Mezarın açılmasını imkansız görüyordum. Fakat avukatım bunu başardı. İçimde büyük bir şüphe vardı. Bu şüphe artık ortaya çıkacak. Böyle bir karar alındığı için çok mutluyuz. Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak. Avukatım Rezzan Epözdemir'e çok teşekkür ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından canice öldürülmüş; genç kızın başı gitar kutusuna, bedeni ise valize konulmuş halde çöp konteynerinde bulunmuştu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu.

Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de tutuklu bulunduğu 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.