Münevver Karabulut'un ailesinden Cem Garipoğlu'nun mezarı için çarpıcı yorum: Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak

27 Eylül 2024 18:00 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 18:06

Münevver Karabulut'u 2009 yılında katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı yeniden açılacak. Mezarın açılması için işlemler sürerken, Karabulut ailesinden dikkat çeken bir yorum geldi. Delillerin karartılmış olabileceğini söyleyen Münevver Karabulut'un acılı teyzesi, "Mezar açılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta DNA izi kalmamış olabilir" dedi.

3 Mart 2009'da canice öldürülen Münevver Karabulut​'un katili Cem Garipoğlu​, 2014'te Silivri Cezaevi​'ndeki koğuşunda intihar​ etmişti. Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheleri bulunan Karabulut ailesi, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olmadığını savunmuş ve fethi kabir talebinde bulunmuştu.

Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Bu kabul kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

"ÜZERİNDEN YILLAR GEÇTİ, DNA​ İZİ KALMAMIŞ OLABİLİR"

Bolu'nun Mengen ilçesi Kayabaşı köyünde bulunan Münevver Karabulut'un kabrini ziyaret eden teyzesi, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Olayın yaşandığı 2009 yılından bu yana ruh gibi yaşayan insanlar haline geldiklerini söyleyen acılı teyze şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu'nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir."

"AİLE BİTİK DURUMDA"

Gidenin geri gelmediğini dile getiren teyze, "Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Ama ne diyelim? Ben çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ablam, eniştem, aile bitik durumda. Giden can geri gelmiyor. Allah bunu bize yaşatanlara da aynısını yaşatsın inşallah" dedi.