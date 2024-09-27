Mezardaki Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olur? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıkladı

27 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:36

Münevver Karabulut’u öldüren ve tutuklu olduğu cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verildi. TGRT Haber’e bağlanan ve Yasemin Bozkurt ile İlker Koç’un sorularını cevaplayan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, “Mezarlıktan Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olur? sorusuna “Tarihin en büyük skandalı olur” dedi.

TGRT Haber​'de yayınlanan Bilmedikleriniz programında Münevver Garipoğlu'nu öldüren Cem Garipoğlu​ konusu işlendi. Karabulut ailesi canlı yayına bağlanarak Yasemin Bozkurt ve İlker Koç’un sorularını cevapladı. Cem Garipoğlu'nun mezarının 3-4 güne açılacağını belirten Rezan Epözdemir, sonuçların ise 10 gün içinde çıkacağını belirtti.

MEZARDAKİ CEM GARİPOĞLU ÇIKMAZSA NE OLUR?

Mezarın açılmasının ardından iki sonuçta da ne olacağını anlatan Karabulut ailesi avukatı Rezan Epözdemir, "Mezarın kendisi alınıp cesedin tamamı götürülecek. Bütüncül bir akademik inceleme yapılacak. Ceset yeniden mezarlığa defnedilecek. DNA üzerinden eşleşme yapılmayacak. Ali tıp kurumunda inceleme yapılacak. 3 - 4 gün içerisinde bu işlem yapılacaktır. Eğer Cem Garipoğlu çıkarsa kamu vicdanı rahatlamış olacak. Aksi sonuç çıkarsa tarihin en büyük skandalı olur. Ceza İnfaz Kurum'ları, otopside görev alan ve tüm bu süreçte görev alan tüm kamu kurumu görevlileri tutuklanır. Kırımız bülten kararı çıkarılır." dedi.

Cem Garipoğlu'nun mezarının 3-4 güne kadar açılmasını beklediklerini belirten Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, TGRT Haber'in canlı yayınında 10 gün içinde de sonucun çıkmasını beklediklerini belirtti. Kameranın da süreçte kayıt alacağını belirten Epözdemir, ailenin ve kamu vicdanının rahatlaması için sonucu beklediklerini açıkladı.