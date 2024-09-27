Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son anlarını anlattı

27 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:59

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, 26 gün önce Miami’de kızı Anjelik ile birlikte yaşadığı evde hayatını kaybetmişti. Anjelik Calvin, annesinin otopsi sürecini ve son anlarını anlattı. “Gözünde ve yastıkta kan vardı” diyen Anjelik, otopsi raporuna kendisinin zorladığını söyledi.

Yeşilçam​ oyuncusu Ahu Tuğba​, 26 gün önce Miami’deki evinde hayatını kaybetti. Kızı Anjelik annesinin son anlarını ilk kez paylaştı. Solunum yetmezliği nedeniyle 1 Eylül’de hayatını kaybeden Ahu Tuğba’nın ölümü şüpheli bulununca otopsi süreci devam etti.

KIZI AHU TUĞBA'NIN SON ANLARINI ANLATTI

Annesinin cenazesinin Türkiye'ye geleceğini belirten Anjelik, Yeşilçam oyuncusunun son anlarını anlattı. Anjelik Calvin, "Ben göreceğim annemi niçin vefat etmiş? Çünkü ben anneciğimi kaldırdığım zaman sağ gözü biraz kötüydü. Yastığında bir miktar kan vardı. Ağzından mı geldi benim annemim kan, yoksa gözünden mi geldi?" dedi.

Annesinin bilincinin açık olduğunu ve kendisiyle konuştuğunu belirten Anjelik, "Dua etti 'Allah da sana koşsun yavrum' dedi. 'Allah önüne çıkarsın'. Sonra iki yaşında bebek gibi 'ben ilgi istiyorum, çok ilgi istiyorum' dedi. Uykum bastırdı alnını öptüm." dedi.

"OTOPSİ EMRİNİ VEREN MÜFETTİŞ İNAT ETTİ"

Annesinin cenazesini otopsi sürecine götüren olaydan da bahseden Anjelik, "Annemin bir solüsyon cihazı vardı ve bu bölgenin müfettişi yani otopsisinin emrini veren müfettiş bize 'Ölüm raporu getirin doktordan' diye inat etti. Adam inatla otopsiye almadı. Hatta bekletti çünkü inat etti. Müfettişin inadı ve kişisel egosu yüzünden üst birimlere şikayet etmek zorunda kaldık." diye sözlerine devam etti.

Calvin, "Ölüm anında poliseler geldi, incelemeyi yaptılar. Herhangi bir şüpheli bir durum bulamadılar. Bana 'Hasta mıydı' deyip üstüne kapamaya çalışıyor. Hastaydı ama konuşuyordu benimle. Yani kalbi mi durdu? Sağ gözü biraz kanlıydı ve yastıkta da bir kan vardı. Ben şüphe ettim evladı olarak." dedi.

Otopsiyi kendisinin istediğini belirten Anjelik, "Florida'da şöyle bir kanun varmış. Bir hastalığınız var ise bir cihaz kullanıyorsanız evde, eğer ki o cihaz oksijen cihazıysa solunum yoluna bağlı bir ölüm olarak kayda geçiyor. Çok şaibeli bir ölüm dendi. Ben zorladım otopsiyi." ifadelerine yer verdi.