Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Kızı Anjelik ile yaşadığı ABD'deki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi 'şüpheli ölüm' kategorisine alındığı için Türkiye getirilememişti. Tüm engeller ortadan kalktı ve ahu Tuğba'nın cenazesi cuma veya cumartesi günü Türkiye'ye getiriliyor.
Uzun yıllardır kızıyla ABD'de yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde ölü olarak bulundu. ABD yetkileri ölümü 'şüpheli ölüm' kategorisine alması sonrası cenaze Türkiye'ye gönderilmedi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, cenazenin Türkiye'ye getirilmesinin önünde artık hiçbir engelin kalmadığını belirtti.
AHU TUĞBA'NIN CENAZE TARİHİ BELLİ OLDU
Habertürk'te yer alan habere göre; Ahu Tuğba'nın cenazesi, cuma veya cumartesi günü İstanbul'da olacak. Ahu Tuğba'nın cenazesinin hangi gün defnedileceği belli değilken, Anjelik'in isteği üzerine cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınacak.
Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetmiş ve şüpheli ölüm sebebiyle Türkiye’ye cenazesi getirilememişti. Otopsi raporu onaylanan Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, “Annemin bedenini çürüttüler.” dedi. ABD doğumlu olmasına rağmen pasaportunda çıkan problem nedeniyle annesinin cenazesini Türkiye'ye getiremeyen Anjelik, “Otopsi kararı nihayet alındı. Polis müfettişi 2 hafta önce yapması gerekeni şimdi yapıyor. İlgili müfettişin yöneticilerine e-mail atılınca dönüş yapıldı ve ‘Anneni otopsiye alıyoruz’ dediler. Annemin bedenini çürüttüler. Zorluklara rağmen naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzunda toprağa verilecek.” demişti.