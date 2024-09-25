Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

25 Eylül 2024 17:09 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:30

Kızı Anjelik ile yaşadığı ABD'deki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi 'şüpheli ölüm' kategorisine alındığı için Türkiye getirilememişti. Tüm engeller ortadan kalktı ve ahu Tuğba'nın cenazesi cuma veya cumartesi günü Türkiye'ye getiriliyor.