Müge Anlı’da Cengiz Karademir cinayetinde çarpıcı gelişme! Gözaltı kararı geldi

25 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:55

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanan bölümünde Cengiz Karademir cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Cengiz Karademir’in en küçük kızı "Ben babamın çayına ilaç attım, Annemin sevgilisi de babamı boğarak öldürdü" ifadelerini kullandı. Bugün yayınlanan bölümde ise yayına katılan kardeşler gözaltına alındı.

Müge Anlı’nın bugün yayınlanan bölümünde Cengiz Karademir cinayeti işlendi. 47 yaşındaki 5 çocuk babası Cengiz Karademir 1 Haziran 2019 günü Gaziantep​'in Şehitkamil​ ilçesindeki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Canlı yayına çıkan Cengiz Karademir'in kızları dün babalarını annelerinin sevgilisinin öldüğünü iddia etti. Cengiz Karademir'in kızları bugün canlı yayında gözaltına alındı. MÜGE ANLI​'DA CENGİZ KARADEMİR CİNAYETİNDE GÖZALTI Kızların canlı yayındaki açıklamaları sonrası bugün Müge Anlı programında gözaltı kararı çıktı. Dün başlatılan soruşturmada eski eş Emine Uçar evinden, sevgilisi Şeyhmus ise iş yerinde gözaltına alındı. Ardından mahkemeye sevk edilen sevgililer için adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu. NAİME KARADEMİR VE KARDEŞLERİ DE GÖZALTINA ALINDI Müge Anlı'da dün gerçekleşen canlı yayında çarpıcı itiraflarda bulunan Naime, babasını, annesi ve sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti. Naime Karademir ve kardeşleri bugünkü yayında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İlgili Haberler Kadir İnanır'ın son sağlık durumunu Levent İnanır paylaştı! 4 ay yoğun bakımda kalmıştı Müge Anlı’da Cengiz Karademir cinayetinde çarpıcı gelişme! Gözaltı kararı geldi