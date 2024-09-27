Survivor Evrim Keklik, Fenerbahçe'ye küfredilen marşı paylaştı! Gelen eleştiriler sonrası kendini savundu

27 Eylül 2024 10:15 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:01

Survivor yarışmasıyla tanınan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalda magazin yorumculuğu yapan Evrim Keklik, Galatasaray formasıyla arabasında küfürlü Fenerbahçe marşı dinlediği görüntüleri paylaşmıştı. Gelen eleştiriler sonrası açıklama yapan Evrim Keklik, "Paylaşılan videoda geçen sözler hiçbir şekilde benim düşünce ve hislerimi yansıtmamaktadır.” dedi.

Survivor​ yarışmasında yarışan ve daha sonra Survior Panorama programında sunucu olan Keklik, tanınırlığını da bu şekilde artırmış; ancak geçtiğimiz sezon programın kaldırılmasıyla YouTube​'a yönelmişti. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray​ formasıyla arabasında Fenerbahçe​'ye küfredilen marş dinledi. Videoya kısa sürede birçok yorum yağdı. Evrim Keklik'ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

EVRİM KEKLİK'İN PAYLAŞIMI FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRDI

Arabasında paylaşım yapan Evrim Keklik, Fenerbahçe’ye küfreden marş eşliğinde eğlendi. Evrim Keklik’in bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeliler tarafından epey tepki çekti. Tüm bu yaşananlar üzerine açıklama yapan Evrim Keklik, "Yaşanan olay, bir Fenerbahçe gönüllüsünün üzülmesine, kırılmasına sebep olduysa kendi adıma özür dilerim." dedi.

Paylaşılan videoyu kendisinin paylaşmadığını belirten Evrim Keklik, "Videoyu bilgim ve rızam dışında Tiktok'ta paylaşılan bu video sebebiyle en az sizler kadar üzgünüm. Paylaşılan videoda geçen sözler hiçbir şekilde benim düşünce ve hislerimi yansıtmamaktadır. "dedi.