Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali gündem oldu! O detay dikkat çekti

26 Eylül 2024 16:34 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:36

Münevver Karabulut’u 15 yıl önce vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Karar gündeme otururken Garipoğlu'nun mezarının son hali dikkat çekti.

Münevver Karabulut’u 3 Mart 2009 tarihinde öldüren Cem Garipoğlu​, Silivri’de kaldığı koğuşta intihar​ etmişti. İntihar haberi sonrası gömülen kişinin Garipoğlu olmadığı iddia edildi. İddialar üzerine Karabulut ailesi mezarın açılmasını talep etti. Ailenin avukatları aracılığı ile yaptığı fethi kabir talebi Silivri​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

MEZARIN SON HALİ GÜNDEM OLDU

Karardan sonra Garipoğlu'nun mezarının son hali dikkat çekti. Ağaç ve çalılarla kapanan mezar sosyal medyada gündem oldu.

"MUAMMA GİDERİLMİŞ OLACAK"

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir” ifadelerini kullandı.