Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu? Mezarını açtıran çarpıcı detay

26 Eylül 2024 15:10 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:56

Münevver Karabulut’u 15 sene önce öldüren ve müebbet hapse çarptırılan Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde tek başına kaldığı koğuşunda intihar ederek hayatını kaybetti. Ölümünün üzerinden 10 sene geçmesine rağmen tartışmalar bitmedi. Karabulut ailesinin talebi üzerine mezarının açılması sık sık gündeme geldi ancak bu talep hiç faaliyete geçmedi. Son olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu kararla, Garipoğlu'nun mezarının açılacağı duyuruldu. 15 senenin ardından mezarın açılma sebebi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

3 Mart 2009 yılında 17 yaşında bir lise öğrencisiyken, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu​ tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut​'un ölümünün ardından 15 yıl geçmesine rağmen halen soru işaretleri kalkmadı. Cem Garipoğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından müebbet hapse çarptırılmıştı. 10 Ekim 2014 tarihinde tek başına kaldığı koğuşta bir ip ve poşet yardımıyla intihar​ etti.

İntiharının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, toplumda bazı kesimler Garipoğlu'nun öldüğüne inanmadı. Münevver Karabulut'un ailesi de bu intihara inanmayan ve mezarının açılmasını isteyen taraftaydı. Bu süreçte çeşitli girişimler yapıldı anca fiili olarak mezar açılmadı.

MEZARIN AÇILMA SEBEPLERİ

Silivri​ Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu kararla birlikte mezarın açılması ve kimlik teşhisinin yapılmasına karar verildi. Bu kararı Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir duyurdu. 10 yıl aradan sonra Başsavcılığın bu kararı vermesindeki nedenler de merak konusu oldu.

Mezarın açılması ve kimlik teşhisi için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu kararda, Karabulut ailesinin ısrarlarıyla birlikte Garipoğlu ailesinin davranışları da etkili oldu.

Geçtiğimiz senelerde Cem Garipoğlu ailesinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar uzun süre gündem olmuştu.

Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut cinayetini işlediği sırada salonda bulunan koltukları kullanmaya devam eden ve üzerinde poz veren aile, uzun süre eleştirildi.

Cinayetin işlendiği koltukların üzerinde mutlu aile tablosu çizen Garipoğlu ailesi bu görüntünün üzerine bir skandala daha imza atmıştı.

Cem Garipoğlu'nun ablası Sakine Garipoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ürkütücü bir görsel ile kardeşinin işlediği cinayeti andıran bir görsel paylaşmıştı.

Üst üste yaşanan bu gelişmelerin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu kararda etkili olduğu öğrenildi.