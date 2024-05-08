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Otopsi görüntülerinde fark edildi! Cem Garipoğlu'nun elindeki morlukların sırrı çözüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
08 May 2024 10:31 - Güncelleme : 08 May 2024 10:32
Otopsi görüntülerinde fark edildi! Cem Garipoğlu&#039;nun elindeki morlukların sırrı çözüldü

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde ellerindeki morarmalar oldukça dikkat çekmişti. Cezaevinde resim kurslarına katılan Garipoğlu'nun, el parmaklarındaki morlukların siyah mürekkep lekesi olduğu ortaya çıktı.

Bundan 15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun geçtiğimiz günlerde otopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada ve haber sitelerinde servis edilen otopsi fotoğraflarında; Garipoğlu'nun ellerindeki morarmalar fazlasıyla dikkat çekmişti.

Garipoğlu'nun her iki el parmaklarında görülen morarmanın sırrı ortaya çıktı. Garipoğlu'nun el parmaklarındaki morarmaların siyah mürekkep lekesi olduğu öğrenildi. Garipoğlu'nun resim çalışmaları kapsamında olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Otopsi görüntülerinde fark edildi! Cem Garipoğlu'nun elindeki morlukların sırrı çözüldü - 1. Resim

RESİM KURSLARINA KATILMIŞ...

Garipoğlu'nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer alıyordu. Garipoğlu'nun 4 Ekim 2013-30 Aralık 2014 arasında düzenlenen F Blok'taki iş atölyesindeki resim kursu faaliyetlerine bile katıldığı ortaya çıkmıştı.

Otopsi görüntülerinde fark edildi! Cem Garipoğlu'nun elindeki morlukların sırrı çözüldü - 2. Resim

DÜĞÜMÜ, MEZARININ AÇILMASI ÇÖZECEK

Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili yürütülen soruşturmada son olarak Garipoğlu'nun bilirkişi tarafından otopsi görüntüleri incelenerek dakika dakika dökümü yapılmış ve savcılığa sunulmuştu. Düğümü, savcılığın mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili vereceği kararın çözmesi bekleniyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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