Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Münevver Karabulut'un babası ilk kez konuştu

02 May 2024 15:17 - Güncelleme : 02 May 2024 15:40

Sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural’ın yaptığı, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanan Süreyya Karabulut çarpıcı açıklamalar yaptı.

"İNANMIYORUM, KUMPASIN İÇİNDEYİM"

Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Cem Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.



Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi: “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim.“

"BİR AN ÖNCE MEZARIN AÇILMASINI İSTİYORUM"

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:



“İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor.

İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.“