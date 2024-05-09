Cem Garipoğlu’nun ölümü hakkında skandal iddia! 

09 May 2024 19:21 - Güncelleme : 09 May 2024 19:22

3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'u vahşice hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri’de kaldığı koğuşta intihar ederek hayatına son vermişti.

Hayatını kaybeden kişinin Cem Garipoğlu olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla cenazesinin tekrardan kontrol edilmesini istemiş ancak talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan Cem Garipoğlu’nun otopsi esnasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atanmıştı.

BİLİRKİŞİ TRAFİK POLİSİ Mİ?

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddiası gündem bomba gibi düştü.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Tam 15 yıldır Münevver Karabulut cinayetinde mağdur aile vekilliği yapıyoruz. Bu süreçte Adli Tıp Kurumunda, kollukta ve yargıda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok ihmal yaşandı. Türkiye bir haftadır Cem Garipoğlunun adli tıptaki fotoğraflarını ve bilirkişi incelemesini konuşuyor. Peki kim yaptı bu incelemeyi? Hepimiz Adli tıp uzmanı veya bir doktor demeliyiz. Fakat adli tıp görüntülerinin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan Trafik Polisi. Bu raporun akademik ve bilimsel perspektifi ve saygınlığı tartışılır haldedir. Otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılması hukuken ve fiilen kabul edilemez" diyerek konunun takipçisi olacağını belirtti.