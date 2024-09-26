Cem Garipoğlu'nun mezarının 3-4 gün içerisinde açılması bekleniyor

26 Eylül 2024 16:03 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:16

15 yıl önce Münevver Karabulut'u cani bir şekilde katleden Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti. Cem Garipoğlu'nun ölmediğine dair ortaya atılan iddiaların ardından mezarının açılmasına karar verildi. Alınan karardan sonra Cem Garipoğlu mezarı ne zaman açılacak sorusu gündem oldu.

İstanbul'da 3 Mart 2009 yılında Münevver Karabulut​'u vahşice katleden Cem Garipoğlu​ kaldığı Silivri Cezaevi​'nde intihar​ etti.

Cem Garipoğlu'nun intihar etmesinin ardından ölmediğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Vatandaşlar tarafından Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cem Garipoğlu'nun mezarı Rezan Epözdemir tarafından açıklanan bilgilere göre 3-4 gün içerisinde açılacak.

Avukat konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Mezar 3-4 gün içerisinde açılacaktır. Özellikle tedbir önlemlerinin alınmasını istedim. hassasiyetimle rica ettim çünkü deliller yok edilebilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Ceset tamamıyla çıkarılacak" dedi.

CEM GARİPOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği hapishanede kendini asarak intihar etmişti.

Rezan Epözdemir intihar ile ilgili yaptığı açıklamada ""Psikolog raporu olumlu, intihar notu yok. Ölümü şüpheli. Volta atıyor, düşünüyor bunların hepsinin görüntüleri ortaya çıktı. Bunlar var, o kadar süre içeride ama bir not yok" ifadelerini kullanmıştı.