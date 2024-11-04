Cem Gölbaşı kimdir? GFB lideri gözaltına alındı

04 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:10

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar tarafından Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Cem Gölbaşı'nın İstanbul'da ikamet ettiği biliniyor.

GFB tribün lideri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 7 kişi açıklanan bilgilere göre zanlılar "gasp", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltına alındı.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Cem Gölbaşı kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

CEM GÖLBAŞI KİMDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 7 kişinin, sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yayınladığı videonun ardından harekete geçti.

Yapılan operasyonun ardından 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü ve sorguya alındı.

Zanlıların bir kişiyi işyerinde darp ederek, cep telefonuna ve aracına zorla el koydukları görüntüler ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 72 mermi, 1 balistik yelek ve 100 bin 600 lira, 2 bin 500 dolar ve 315 Euro para ele geçirildi.

Cem Gölbaşı'nın İstanbul'da ikamet ettiği ve Fenerbahçe tribünlerinde etkin bir figür olduğu biliniyor. Cem Gölbaşı'nın hayatına dair başka bir bilgi ise bulunmuyor.