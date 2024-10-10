Cem Öğretir'in burnunun neden kanadığı belli oldu

10 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:27

Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayın sırasında burnu kanamaya başladı. Yaşanan olayın ardından Cem Öğretir'in sağlık durumu ve ne olduğu gündem oldu.

9 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan canlı yayında ana haber sunucusu Cem Öğretir'in haber başlıklarını saydığı esnada burnu kanadı.

Durumu fark etmeyen ünlü sunucuyu yayında bulunan Esra Erol​ uyardı.

Cem Öğretir burnunun kanamasının ardından yayından alınarak, programa ara verildi.

Vatandaşlar tarafından Cem Öğretir'in sağlık durumu ve ne olduğu merak ediliyor.

CEM ÖĞRETİR'E NE OLDU, SAĞLIK DURUMU?

Burnunun kanaması üzerine hastaneye kaldırılan Cem Özdemir'in eşi Seda Öğretir konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cem Özdemir'in beyin tomografisi temiz çıktı.

Burun kanamasının nedeni olarak ise doktorlar ani tansiyon yükselmesi veya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet olduğu ihtimalleri üzerinde duruyor.

Seda Öğretir konuyla ilgili açıklamasında “Cem iyi... Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak...” ifadelerini kullandı.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Cem Öğretir, 10 Eylül 1973 yılında İngiltere'de dünyaya geldi.

Çocukluğunu Eskişehir'de geçiren ünlü sunucu 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Show TV'de Mehmet Ali Birand'ın ekibinde yer aldı.

Daha sonra Show TV'den ayrılarak Star TV'ye geçen ünlü sunucu 2000 yılında CNN Türk'e transfer oldu.

Sırayla Kanal 1 ve Habertürk'te de sunculuk yapan Cem Öğretir 10 Ağustos 2009 yılından beri atv​'de ana haber sunuculuğu yapıyor.

Kendisi gibi sunucu olan Seda Öğretir ile 2006 yılında evlenen Cem Öğretir'in bir kızı bulunuyor.